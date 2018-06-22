Фанаты сборной Аргентины избили хорватского болельщика
Болельщики сборной Аргентины избили фаната команды Хорватии во время матча чемпионата мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».
На видеозаписи, выложенной в Youtube, группа южноамериканцев избивают хорватского болельщика в подтрибунном помещении стадиона в Нижнем Новгороде.
Сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от команды Хорватии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн трансляцию матча.
После двух туров лидирует в группе D сборная Хорватии (6 очка), обеспечившая себе выход в 1/8 финала. У команд Аргентины и Исландии равное количество очков (1), но у островитян есть матч в запасе. Четвертую строчку занимает сборная Нигерии (0).
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий девятого дня мирового первенства.