Фанаты сборной Аргентины избили хорватского болельщика

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Болельщики сборной Аргентины избили фаната команды Хорватии во время матча чемпионата мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».

На видеозаписи, выложенной в Youtube, группа южноамериканцев избивают хорватского болельщика в подтрибунном помещении стадиона в Нижнем Новгороде.

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Сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от команды Хорватии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн трансляцию матча.

После двух туров лидирует в группе D сборная Хорватии (6 очка), обеспечившая себе выход в 1/8 финала. У команд Аргентины и Исландии равное количество очков (1), но у островитян есть матч в запасе. Четвертую строчку занимает сборная Нигерии (0).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий девятого дня мирового первенства.