Тренера Аргентины закидали бутылками после поражения от Хорватии на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/576/11549576/RIAN_3247240.HR.ru-pic905-895x505-62262.jpg">

В главного тренера сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли недовольные болельщики бросили бутылку во время матча второго тура чемпионата мира — 2018 против команды Хорватии, сообщает «Советский спорт».

Об это информирует официальный аккаунт Diario 26 в твиттере.

Реклама

Хорватия нанесла поражение финалистам прошлого мундиаля со счетом 0:3.

После этого поражения команда «альбиселесте» существенно понизила свои шансы на выход в плей-офф турнира. Первую встречу мирового первенства против Исландии подопечные Сампаоли свели к ничейному результату — 1:1.

Заключительный матч на групповом этапе мундиаля Аргентина проведет против команды Нигерии. Игра состоится 26 июня.

Ранее Сампаоли извинился за провал на чемпионате мира — 2018.