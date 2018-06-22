Тренера Аргентины закидали бутылками после поражения от Хорватии на ЧМ-2018
В главного тренера сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли недовольные болельщики бросили бутылку во время матча второго тура чемпионата мира — 2018 против команды Хорватии, сообщает «Советский спорт».
Об это информирует официальный аккаунт Diario 26 в твиттере.
Хорватия нанесла поражение финалистам прошлого мундиаля со счетом 0:3.
После этого поражения команда «альбиселесте» существенно понизила свои шансы на выход в плей-офф турнира. Первую встречу мирового первенства против Исландии подопечные Сампаоли свели к ничейному результату — 1:1.
Заключительный матч на групповом этапе мундиаля Аргентина проведет против команды Нигерии. Игра состоится 26 июня.
Ранее Сампаоли извинился за провал на чемпионате мира — 2018.
Hinchas furiosos agredieron a Sampaoli tras la bochornosa derrota https://t.co/nu8zdcvBeO pic.twitter.com/0qmODS7MkE— CANAL 26 (@canal26noticias) 21 июня 2018 г.