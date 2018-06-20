Гендиректор оргкомитета «Россия-2018»: у нас ошеломляющий успех фан-зон

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Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о том, как в России проходит первая неделя чемпионата мира — 2018. Слова функционера приводит Sport24.

«Есть позитивная сложность — у нас ошеломляющий успех фан-зон. Люди хотят прийти в большом количестве: Москва пропускает 100 тысяч, а Питер — около 50 тысяч в день. Такое ощущение, что была бы вторая фан-зона — было бы то же самое», — сказал Сорокин.

Ранее сообщалось, что Фестиваль болельщиков в Москве в первый день чемпионата мира по футболу 2018 года посетили 66 800 человек.