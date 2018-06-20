Президент Португалии: из-за встречи с Россией на ЧМ-2018 возникнет «небольшая проблемка»

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Президенты России и Португалии — Владимир Путин и Марсело Ребелу де Соза рассказали о возможной встрече национальных сборных по футболу на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы, конечно, следим прежде всего и болеем за нашу сборную, это естественно, но, как организаторы этого турнира, первенства мира, мы создаем равные условия для всех сборных, которых считаем нашими гостями», — сказал Путин.

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Президент Португалии в свою очередь отметил, что «есть небольшая проблемка», которая может случиться, если командам придется играть друг с другом.

«Какой бы ни был результат этой игры, если она случится, надеюсь, наши дипломатические отношения от этого точно не пострадают», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Путин не смог посмотреть матч второго тура чемпионата мира — 2018 между командами России и Египта, но позитивно отреагировал на результат встречи.