Жирков рассказал о противостоянии с Салахом в матче ЧМ-2018

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Защитник сборной России Юрий Жирков подвел итоги матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Египта.

«Был маленький сумбур в наших действиях, когда они пенальти забили, игра держала в напряжении. Играть с Мохамедом Салахом было тяжело, это звезда мирового уровня. В первом тайме он с моей стороны играл, и мне Зобнин с Игнашевичем помогали. Тренер только пару слов сказал, что нужно встречать во время приема им мяча и все», — цитирует Жиркова ТАСС.

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В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) 20 июня сыграет с Саудовской Аравией.