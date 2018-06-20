Мутко рассказал о выполненной задаче тренера сборной России Черчесова

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Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о главной задаче, с которой справился главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов на чемпионате мира.

«Смотря что иметь под главной задачей. Главное — есть команда, у этой команды есть мысль, она нацелена на результат. Да, в этом плане он задачу выполнил. Он сделал команду», — цитирует Мутко ТАСС.

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В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) 20 июня сыграет с Саудовской Аравией.

Ранее нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку.