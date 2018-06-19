Мексиканский игрок не получит приз лучшему игроку матча ЧМ-2018 из-за санкций США
Капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес не получит приз лучшему игроку матча чемпионата мира 2018 года из-за санкций США, сообщает ТАСС.
По информации The New York Times, футболист находится в черном списке Министерства США из-за возможных связей наркобароном Раулем Флоресом Эрнандесом.
Реклама
Приз лучшему игроку матча вручается под брендом компании по производству пива, которая имеет заводы на территории США.
В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0.
Также «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию главных событий шестого дня чемпионата мира.