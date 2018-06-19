Экс-игрок сборной Бразилии назвал Неймара эгоистом на поле

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Экс-игрок сборной Бразилии Зе Элиас раскритиковал игру нападающего Неймара в матче чемпионата мира — 2018 против Швейцарии (1:1). Об этом сообщает «Советский спорт».

«Он был эгоистом на поле и по этой причине заработал на себе много фолов», — цитирует экс-футболиста Marca.

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Зе Элиас также отметил, что Неймар забыл об игре в команде и придерживал мяч.

Ранее бразильские СМИ раскритиковали нападающего национальной сборной по футболу Неймара за поражение команды в матче с Швейцарией.