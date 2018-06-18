Гол Лосано в ворота сборной Германии привел к землетрясению в Мехико

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Гол нападающего сборной Мексики Ирвинга Лосано в ворота сборной Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года привел к землетрясению в Мехико, сообщает ТАСС.

Как передает Сеть сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований (исп. SIMMSA) в твиттере, толчки в столице Мексики имели искусственный характер. По мнению ученых, землетрясение было вызвано голом сборной Мексики в матче против команды Германии.

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Отмечается, что его зафиксировали по меньшей мере два датчика.

В матче первого тура, который прошел в Москве на стадионе «Лужники», сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что болельщик сборной Мексики сделал предложение своей девушке после победы его команды над Германией.