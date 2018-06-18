Гол Лосано в ворота сборной Германии привел к землетрясению в Мехико
Гол нападающего сборной Мексики Ирвинга Лосано в ворота сборной Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года привел к землетрясению в Мехико, сообщает ТАСС.
Как передает Сеть сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований (исп. SIMMSA) в твиттере, толчки в столице Мексики имели искусственный характер. По мнению ученых, землетрясение было вызвано голом сборной Мексики в матче против команды Германии.
Отмечается, что его зафиксировали по меньшей мере два датчика.
В матче первого тура, который прошел в Москве на стадионе «Лужники», сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что болельщик сборной Мексики сделал предложение своей девушке после победы его команды над Германией.
El #sismo detectado en la Ciudad de México se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de #México en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. pic.twitter.com/mACKesab3b— SIMMSA (@SIMMSAmex) 17 июня 2018 г.