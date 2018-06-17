Вратарь сборной Исландии специально готовился к пенальти от Месси

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Вратарь сборной Исландии специально готовился к пенальти от форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, передает «Российская газета».

«Я проделал подготовительную работу. Понимал, что такая ситуация вполне вероятна. Я просмотрел огромное количество пенальти в исполнении Месси и особенное внимание уделил его последним пенальти», — заявил Халльдоурссон.

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Сборная Исландии сыграла вничью с Аргентиной со счетом 1:1.

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