Вратарь сборной Исландии специально готовился к пенальти от Месси
Вратарь сборной Исландии специально готовился к пенальти от форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, передает «Российская газета».
«Я проделал подготовительную работу. Понимал, что такая ситуация вполне вероятна. Я просмотрел огромное количество пенальти в исполнении Месси и особенное внимание уделил его последним пенальти», — заявил Халльдоурссон.
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Сборная Исландии сыграла вничью с Аргентиной со счетом 1:1.
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