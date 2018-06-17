Тренер Панамы выпьет бутылку водки, если его команда выйдет из группы на ЧМ-2018

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Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес пообещал выпить бутылку водки, если его команда выйдет из группы на чемпионате мира по футболу в России, передает Sport24.

«Что я сделаю, если команда выйдет из группы? Я готов в одиночку выпить бутылку водки. Я шучу, на самом деле мы профессионалы и думаем только об игре. Можно побриться налысо, но этого мы делать тоже не будем», — заявил специалист.

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Национальная команды Панамы сыграет в группе G с Англией, Тунисом и Бельгией.

Ранее капитан сборной Египта получил травму перед матчем ЧМ-2018 с Россией.