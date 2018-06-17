Дзагоев не полетит в Санкт-Петербург на матч со сборной Египта из-за травмы

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Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев не примет участия в матче чемпионата мира — 2018 с командой Египта из-за травмы. Об этом сообщает ТАСС.

Дзагоев травмировал заднюю поверхность бедра после столкновения с защитником Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Брейком на 23-й минуте встречи.

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Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что вингер английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сыграет против национальной команды России на чемпионате мира по футболу.