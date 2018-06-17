Футболист сборной Испании признался в желании стать таким, как Роналду

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Форвард сборной Испании Диего Коста оценил игру капитана сборной Португалии Криштиану Роналду после первого матча группового этапа чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Нужно поздравить Криштиану. Стоило его покритиковать — и посмотрите, что получилось… Лучше оставить его в покое. Я хотел бы быть таким, как он. Мне нужно упорно работать и держать рот на замке», — цитирует Косту Football Espana.

Ранее испанцы и португальцы забили шесть мячей на двоих и разошлись миром.