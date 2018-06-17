Уткин назвал сборную Исландии потомками «викингов-лузеров»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/507/11689507/RIAN_2882421.HR.ru-pic905-895x505-65491.jpg">

Известный футбольный комментатор Василий Уткин раскритиковал игру сборной Исландии в матче с Аргентиной на чемпионате мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

«Вот кто восхищается игрой сборной Исландии? Я знаю, их множество, но я не понимаю, как вы можете это делать. Только что посмотрел игру сборной Исландии против Аргентины. Они, конечно, молодцы, но у них другого способа нет», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Реклама

Также комментатор отметил, что исландская команда приехала мешать всем играть в футбол.

«Как в этом можно видеть какую-то футбольную мысль? Это же троечники, это потомки викингов-лузеров, которые от кого-то смотались, куда глаза глядят плыли, нашли себе остров, на котором даже овцы не жили.

Чем быстрее сборная Исландии соберет свои немудрящие вещи и поедет к своим вулканам, на которых с трудом пытается быть похожа, тем будет лучше», — добавил он.

Ранее сборная Аргентины не смогла переиграть Исландию в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России.