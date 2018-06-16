На матче Аргентина — Исландия присутствовали 44190 зрителей
Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между Исландией и Аргентиной собрал 44190 зрителей, сообщает «Советский спорт».
По информации официального твиттера турнира, именно столько болельщиков вмещает стадион «Спартак».
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Антуан Гризманн был признан лучшим футболистом матча Франция — Австралия.
������#ЧМ2018 #ARGISL pic.twitter.com/9lhltNSYRB— Чемпионат мира FIFA 2018������ (@fifaworldcup_ru) 16 июня 2018 г.