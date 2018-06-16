На матче Аргентина — Исландия присутствовали 44190 зрителей

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между Исландией и Аргентиной собрал 44190 зрителей, сообщает «Советский спорт».

По информации официального твиттера турнира, именно столько болельщиков вмещает стадион «Спартак».

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Антуан Гризманн был признан лучшим футболистом матча Франция — Австралия.