Экс-президент Бразилии прокомментирует матчи ЧМ-2018 из тюрьмы
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, отбывающий срок в тюрьме, прокомментирует матчи национальной команды на чемпионате мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
По данным испанского издания Marca, политик будет работать на местном телеканале TVT прямо из тюрьмы. Сообщения от да Силвы будут в эфире показывать и зачитывать зрителям.
72-летний Луис Инасиу Лула да Силва занимал должность главы государства с 1 января 2003 года по 1 января 2011 года. В 2017 году он был приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинению в коррупции.
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