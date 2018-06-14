Президент «Локомотива» не считает Черышева лучшим игроком матча открытия ЧМ-2018

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Президент «Локомотива» Илья Геркус не считает, что полузащитник сборной России Денис Черышев является лучшим игроком матча открытия чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом функционер заявил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Дмитрием Окуневым.

«Мне показалось, лучшим все-таки был Александр Головин. Он проявил себя настоящим мотором команды. Был ее сердцем. Отдал бы номинацию ему, если бы голосовал. Считаю, Головин был просто бесподобен», — сказал Геркус.

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Президент «Локомотива» также отметил, что победе команды поспособствовал правильный настрой главного тренера Станислава Черчесова.

Ранее сборная России по футболу обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия домашнего чемпионата мира — 2018.