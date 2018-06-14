Мутко: победа в матче открытия ЧМ-2018 — повод для гордости

<img src="//img.gazeta.ru/files3/252/11603252/RIAN_3266570.HR.ru-pic905-895x505-80302.jpg">

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал стартовый матч чемпиона мира по футболу — 2018, где сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0, сообщает ТАСС.

«Видно, что ребята первые минут 20 волновались, а потом... Рад и горд за ребят, поздравляю, но это пока только первый матч, весь турнир еще впереди, надо двигаться дальше», — сказал Мутко.

Реклама

Российский политик отметил, что, несмотря на то, что российская сборная играла не с грантами, матч открытия чемпионата мира мог уровнять шансы обеих команд. По мнению Мутко, победой национальной команды стоит гордиться, однако нужно помнить, что турнир только начался.

«Все видели открытие чемпионата — все было прекрасно, атмосфера на стадионе замечательная. Организация на высоком уровне», — сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что сборная России одержала первую победу на чемпионатах мира за 16 лет.