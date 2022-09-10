22:20

Достаточно сложно подводить итоги этого поединка. Понятно, что у «Кадиса» хватает проблем — с составом в первую очередь. Команда достойно отобронялась второй тайм, а во втором до 82-й минуты пропустила два — причем во втором мяче, сработала замена, пас выдал появившийся на поле Роберт Левандовски. Дальше случилось страшное — фанату на трибуне стало плохо, и игра была остановлена практически на час. Болельщик был отправлен в больницу, а еще больше разобранный «Кадис» хоть и бросился в атаку, но пропустил еще дважды. «Барса» одерживает важную победу — в том числе психологически, несколько лет каталонцы не могли одержать победу.