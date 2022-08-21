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Спорт

Левандовски забил дебютный мяч, «Барселона» с трудом обыгрывает «Сосьедад». LIVE

Футбол. Ла лига, 2-й тур. «Реал Сосьедад» — «Барселона». ОНЛАЙН

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Роберт Левандовский в составе «Барселоны»

Роберт Левандовский в составе «Барселоны»

Reuters
Во 2-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» на выезде играет с «Реал Сосьедадом». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Испания - Примера. 2-й тур
2-й тайм
21 августа 23:00
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
6' Исак
1 : 1
Барселона
Барселона
1' Левандовски
Стадион «Реале Арена», Сан-Себастьян
Главный судья:
1-й тайм

6' Исак

21' Элустондо

41' Ле Норман

1' Левандовски

2-й тайм

51' Араухо

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'68

Момент! Фати нанес удар почти с той же позиции, что Дембеле пару минут назад, но на этот раз Ремиро сделал сейв.

'66

ГОООООЛ!!! «Барселона» организовала потрясающий гол — а забил Дембеле! Фати пяткой отпасовал на Дембеле, который без какого-либо сопротивления пробил в дальний угол — бильярдное попадание! 2:1 — каталонцы впереди!

'65

Левандовски принял мяч на линии штрафной и плотно пробил, но прямо в руки Ремиро!

'64

Двойная замена в составе «Барселоны»: Рафинья и Фати выходят вместо Феррана Торреса и Бальде.

'62

Левандовски оказался в штрафной с мячом, но встретил сопротивление сразу двоих защитников, не смог переложить снаряд под правую для удара и был вынужден отпасовать назад.

'60

Кубо исполнил прострел в штрафную «Барсы», но получилось прямо в руки тер Штегену.

'59

На счету тер Штегена — три сейва, у Ремиро — один.

'58

Мерино хлестко пробил по воротам из пределов штрафной! Тер Штеген отбил перед собой, а потом в прыжке накрыл мяч.

'55

Моментище! Элустондо так неудачно ввел мяч из-за боковой внутрь своей штрафной, что чуть не подарил мяч Гави! Субельдия кое-как успел подстраховать партнера и поставить корпус, а потом мяч забрал Ремиро.

'53

Мендес забил прямым ударом со штрафного, но арбитр отменяет гол! Он считает, что Ле Норман, который тянулся ногой в подкате к этому мячу, отвлек тер Штегена и оказался в пассивном офсайде. Если бы Ле Норман не стелился в подкате, то тер Штеген реагировал бы только на мяч и с большей долей вероятности мог бы сделать сейв.

'52

Бальде сфолил на Сильве. У «Сосьедада» будет еще один штрафной на чужой половине поля.

'52

«Сосьедад» организовал навес в штрафную, но Араухо выиграл борьбу на втором этаже и отправил мяч за боковую.

'51

Араухо получил желтую карточку за то, что схватил Кубо за футболку и пытался прервать контратаку японца.

'51

«Сосьедад» действует во втором тайме осторожнее — уже не выдергивается так далеко в прессинг, дольше находится на своей половине поля и играет плотно с соперником.

'49

Тер Штеген ввел мяч в игру длинным забросом на Дембеле, но ошибся — снаряд вылетел за боковую. Вратарь извиняется жестом.

'47

Ле Норман схватил Левандовского и отправил его на газон в середине поля. Пока что это не тянет не вторую желтую, но защитнику «Сосьедада» стоит быть осторожнее.

'46

Второй тайм стартовал!

'45+2

Первый тайм завершен. «Барселона» и «Сосьедад» играют в боевую ничью — 1:1. Уже на первой минуте Левандовскии забил свой первый гол за «Барселону» — замкнул пас Бальде из пределов штрафной. Пользуясь случаем, поздравляем поляка с 34-летием!

Однако уже пять минут спустя баски отыгрались — Исак перебросил тер Штегена благодаря тому, что Кубо и Сильва отобрали мяч у де Йонга в центре поля и организовали быструю контратаку.

После этого соперники обменялись еще несколькими опасными атаками, причем у «Сосьедада» моменты были пожирнее. С нетерпением ждем второго тайма и новых голов!

'45+2

Горячо! Дембеле навесил на дальнюю штангу, и Левандовский пробил головой, но получилось прямо в сторону вратаря. Ремиро припал к земле и зафиксировал мяч.

'45+2

Опасно! Гави здорово открылся в штрафной и готовился принять мяч, однако голкипер Ремиро вышел из ворот, выбил снаряд кулаками и попутно снес соперника. Но это уже не считается фолом.

'45+1

Угловой «Сосьедада» ни к чему не привел.

'45

Моментище! Давид Сильва в касание пробил в ближний угол из пределов штрафной, но тер Штеген вытащил!

'44

Гави решил обыграть Мерино на дриблинге возле чужой штрафной, но соперник легко отобрал мяч у юного хавбека.

'42

Левандовский, Гарсия и Араухо оказались в одной точке и помешали друг другу пробить после навеса с углового. В итоге мяч ударился о голову Араухо, взлетел еще выше и покинул пределы поля.

'42

Левандовский получил мяч и попытался навесить в центр штрафной, но попал в Ле Нормана — будет угловой. Кстати, Ле Норману дали отложенную желтую за фол на Левандовском в центре поля.

'40

Баски отобрали мяч у Левандовского, Кубо попросил длинный заброс на себя и влетел в штрафную, но Араухо легко разгадал этот замысел, обогнал японца, поставил корпус и проводил мяч за лицевую.

'39

Бальде попытался выйти через дриблинг на чужую половину поля, но баски отобрали у него мяч и организовали контратаку. Все закончилось неудачным пасом Сильвы — тер Штеген вышел и забрал мяч.

'37

После навеса с углового Муньос попытался пробить с лета по воротам «Барселоны», но не попал по мячу.

'36

Исак влетел в штрафную на огромной скорости, Гарсия в подкате сыграл в мяч и заодно сбил с ног соперника. Первый угловой у «Сосьедада».

'35

Статистика по владению мячом — 41% на 59% в пользу «Барселоны». Не такая уж большая разница в матче против такого гранда, как «блауграна».

'34

«Сосьедад» контролирует мяч на чужой половине поля. Пока что «Барселона» отказалась от активного прессинга.

'33

Бальде здорово сыграл в отборе — в подкате выбил мяч из-под ног Исака без нарушения правил.

'32

«Сосьедад» разогнал контратаку, и последовал навес в штрафную «Барсы», но Исак промахнулся мимо мяча.

'32

Дембеле подал в штрафную, баски легко отбились и вынесли мяч.

'31

Де Йонг делал пас в штрафную, но угодил в соперника. Мяч ушел на угловой — второй для «Барсы» в этом матче.

'30

Гави пытался прострелить в штрафную, но попал в ногу Ле Нормана. Мяч ушел за боковую.

'27

Опасно! Мерино вышел один на один после изумительного паса от Исака и хлестко пробил — тер Штеген отразил мяч в сторону, но прямо на Кубо. Японец попытался сыграть на добивании, но чудовищным образом не попал в створ! Рядом со штангой. «Сосьедад» был очень близок ко второму голу.

'25

Моментище! Торрес получил мяч на линии штрафной «Сосьедада» прямо по центру и пробил рядом со штангой!

'24

Кубо исполнил классный заброс на Мерино, который легко оторвался от всех соперников и вошел в штрафную, но не придумал ничего опаснее, кроме как прострелить в руки тер Штегена.

'23

Кубо получил мяч на правом фланге и прострелил в штрафную «Сосьедада», но получилось в ноги сопернику.

'22

Бальде посадил Элустондо на желтую карточку. Баск завалил соперника, который мог принять мяч после длинного заброса от тер Штегена и развить быструю атаку «Барселоны».

'21

Педри с мячом влетел в штрафную и мог бить сам, но решил отдать пас на Левандовского, который был с двух сторон зажат в тиски защитниками. В итоге баски отобрали мяч у поляка.

'20

Опасно! Дембеле выдал пас в штрафную «Сосьедада» на врывающегося Феррана Торреса, но тот пробил выше ворот.

'18

Элустондо случайно зарядил мячом в голову Бальде, когда пытался сделать передачу. Игрок «Барселоны» лежит на газоне и не может подняться.

'17

Сильва выдал проникающую передачу на Исака, тот остановил мяч и попытался развернуться, но Кристенсен схватил его двумя руками за корпус и завалил на газон возле штрафной «Барселоны». Арбитр посчитал, что Исак упал с чересчур большим желанием и не стал свистеть штрафной.

'15

И снова Кристенсен опередил Сильву и вынес мяч из штрафной «Барселоны».

'14

«Сосьедад» развил атаку по правому флангу, но передача в штрафную получилась неудачной, — прямо в ноги одинокому защитнику «Барселоны» Кристенсену.

'12

Дембеле отмахнулся от Муньоса, тот упал на газон и держится за лицо, не в силах подняться. Причем игрок «Барселоны» видел, что позади него стоит соперник. Арбитр не стал давать желтую.

'10

Дембеле навесил в штрафную «Сосьедада» дважды подряд — сначала с углового, а потом после отскока к нему. Оба раза защита басков вынесла мяч.

'9

Каталонцы заработали угловой.

'6

ГООООООЛ!!! «Сосьедад» очень быстро отыгрывается! Такефуса Кубо и Давид Сильва отобрали мяч у Френки де Йонга и организовали быструю контратаку. Сильва отдал пас на Александра Исака, тот вошел в штрафную и перекинул тер Штегена! Причем ему повезло, что мяч ударился о пятку Эрика Гарсии и красиво влетел в ворота. 1:1! Невероятное начало игры!

'3

«Барселона» высоко прессингует, нападающие наседают на вратаря в чужой штрафной. Интересно, будет ли разгром сегодня?

'1

ГООООЛ!!! Левандовский забил свой первый гол за «Барселону» в самом начале матча! Бальде влетел в штрафную «Сосьедада» и покатил под удар польскому форварду, который расстрелял вратаря с нескольких метров! 1:0 в пользу «Барселоны»!

'1

Матч начался!

22:55

Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген, Бальде, Гарсия, Кристенсен, Араухо, де Йонг, Педри, Гави, Торрес, Левандовски, Дембеле.

22:50

Стартовый состав «Сосьедада»: Ремиро, Муньос, Субельдия, Элустондо, Мерино, Капельян, Кубо, Исак, Силва, Ле Норман, Мендес.

22:45

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча 2-го тура испанской Примеры между «Реал Сосьедадом» и «Барселоной».

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