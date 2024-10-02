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Спорт

Дзюба за «Акрон» против «Зенита» и Семака в Кубке России. LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Группа D. 5-й тур. «Зенит» — «Акрон». ОНЛАЙН

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ФК «Акрон»
В матче пятого тура Кубка России в Пути РПЛ «Зенит» Сергея Семака в Санкт-Петербурге принимает тольяттинский «Акрон» с бывшим форвардом сине-бело-голубых Артемом Дзюбой в составе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа D. 5-й тур
Матч не начался
02 октября 21:15
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Акрон
Тольятти, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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21:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче пятого тура Пути РПЛ Кубка России «Зенит» в Санкт-Петербурге принимает тольяттинский «Акрон», за который теперь играет и забивает экс-форвард чемпионов России Артем Дзюба. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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