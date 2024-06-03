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Спорт

Битва накануне Евро: украинцы сражаются с мощной Германией. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Германия — Украина. ОНЛАЙН

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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко

Global Look Press
Сборная Украины проводит товарищеский матч с командой Германии накануне чемпионата Европы по футболу, который стартует 14 июня. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024. Товарищеские матчи
Матч не начался
03 июня 21:45
Германия
0 : 0
Украина
Стадион «Макс-Морлок-Штадион», Нюрнберг, Германия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня сборные Германии и Украины порадуют нас красивым футболом накануне Евро-2024. Начало матча — в 22.00 мск.

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