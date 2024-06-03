Спорт
Битва накануне Евро: украинцы сражаются с мощной Германией. LIVE
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко
Global Look Press
Сборная Украины проводит товарищеский матч с командой Германии накануне чемпионата Европы по футболу, который стартует 14 июня. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024. Товарищеские матчи
Матч не начался
03 июня 21:45
Стадион «Макс-Морлок-Штадион», Нюрнберг, Германия
21:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня сборные Германии и Украины порадуют нас красивым футболом накануне Евро-2024. Начало матча — в 22.00 мск.