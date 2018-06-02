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Трансляция
С конца
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'45
Мозес ушёл от Уолкера и пробил из-за пределов штрафной прямо в Пикфорда, Джордану не составило труда забрать мяч.
'45
Кейн пытался разогнать контратаку, пробросив мяч себе на ход, но соперник чётко сыграл в отборе.
'42
Кейн сместился к центру поля, чтобы начать атаку, но вскоре ошибся с пасом направо.
'39
'37
Стерлинг простил Нигерию, не попав в створ из пределов штрафной!
'36
Идову и Мозес помешали друг другу, открываясь на прострел Айуоби на границе штрафной Англии.
'35
Дайер отметился нарушением в штрафной сборной Нигерии.
'34
Идову заблокировал выстрел Лингарда с линии штрафной.
'33
Отличный проникающий пас прошёл на Стерлинга, однако дальнейший прострел Рахима был перехвачен усилиями Узохо!
'30
Балогун перехватил опасный прострел Лингарда.
'29
Лингард выскочил на прострел Триппьера и подковырнул мяч прямо в Узохо!
'28
Нигерийцы выиграли подбор перед штрафной Англии, после чего мяч дошёл до Джоэла Оби, у которого не получился навес.
'27
Игало отлично ушёл от соперника в штрафной и нанёс удар, который был блокирован!
'25
Игало не смог зацепиться за резкую передач Оби Микела с дальнего штрафного.
'24
Идову нарвался на прессинг Лингарда, удачно выбив мяч в аут с рикошетом от манкунианца.
'22
Игало забрался в положение вне игры.
'20
Онази недалеко от своей штрафной зацепил Янга.
'19
Эшли Янг оказался на убойной позиции, но пробить ему помешал последний защитник Нигерии!
'18
Идову отлично сыграл в отборе против Триппьера, заставив Кирана выпустить мяч за лицевую.
'18
У Стерлинга не получилась быстрая стеночка с Деле Алли.
'16
Идову нарвался на жёсткий фол на фланге. Нигерийцы пока ни разу не подошли к чужой штрафной.
'15
Янг не успел за слишком сильным пасом Кейна.
'13
Стерлинг выскочил на свидание с Узохо под острым углом, не сумев попасть в створ!
'12
Стоунс не сориентировался во вратарской Узохо, прозевав перспективный отскок! Повезло Нигерии!
'11
Стерлинг ушёл от соперника в чужой штрафной и пробил в ближний угол, но мяч попал в колено Балогуна!
'9
Сборная Нигерии наладила контроль над мячом, заставив англичан большими силами отойти назад.
'7
'6
Узохо с трудом отразил опаснейший удар Триппьера со штрафного!
'4
Джоэл Оби и Леон Балогун пострадали в верховом стыке. Пауза в матче.
'3
Алли подхватил мяч у левого края штрафной, сместился к лицевой и сделал слишком слабый прострел.
'2
Первый обостряющий пас Алли был перехвачен.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Англия — Нигерия. Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.