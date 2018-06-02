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Футбол. Кейн удвоил счет в матче с Нигерией. LIVE

Онлайн-трансляция матча Англия — Нигерия

Футбольные сборные Англии и Нигерии встречаются в товарищеском матче. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи 1  |   02 июня 19:15   |  1 тайм
Англия
2:0
Нигерия
2:0
Стадион «Уэмбли», Лондон | Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
Кэхилл 7'
Кейн 39'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Джордан Пикфорд
6 (з)   Гари Кэхилл 7'
4 (з)   Кайл Уолкер
5 (з)   Джон Стоунс
2 (з)   Киран Триппьер
3 (п)   Эшли Янг
7 (п)   Джесси Лингард
8 (п)   Эрик Дайер
11 (п)   Деле Алли
10 (п)   Рахим Стерлинг
9 (н)   Гарри Кейн 39'
23 (в)   Фрэнсис Узохо
6 (з)   Леон Балогун
5 (з)   Виллиам Трост-Эконг
12 (з)   Абдуллаи Шеку
2 (з)   Брайн Идову
15 (п)   Джоэл Оби
17 (п)   Оджени 
10 (п)   Джон Оби
18 (п)   Алекс Айуоби
11 (п)   Виктор Мозес
9 (н)   Одион Игало
Запасной состав
24 (в)   Том Хитон
13 (в)   Джек Батлэнд
23 (в)   Ник Поуп
14 (з)   Гарри Магир
12 (з)   Дэнни Роуз
15 (з)   Фабиан Делф
18 (п)   Адам Лаллана
17 (п)   Рубен Лофтус-Чик
16 (п)   Джейк Ливермор
20 (н)   Маркус Рашфорд
19 (н)   Джейми Варди
21 (н)   Дэнни Уэлбек
16 (в)   Дэниэл Акпейи
1 (в)   Эзенва Икечукву
26 (з)   Ола Эйна
21 (з)   Тайронн Эбюэхи
20 (з)   Чидозье Авазьем
3 (з)   Ува 
4 (з)   Кеннет 
13 (п)   Онинье Ндиди
27 (п)   Микель Агу
8 (п)   Одженекаро Этебо
19 (п)   Джон Огу
22 (н)   Симеон Нванкво
7 (н)   Ахмед Муса
14 (н)   Келечи Ихеаначо
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'45
Мозес ушёл от Уолкера и пробил из-за пределов штрафной прямо в Пикфорда, Джордану не составило труда забрать мяч.
'45
Кейн пытался разогнать контратаку, пробросив мяч себе на ход, но соперник чётко сыграл в отборе.
'42
Кейн сместился к центру поля, чтобы начать атаку, но вскоре ошибся с пасом направо.
'39
ГОЛ! Ошиблись полузащитники сборной Нигерии на своей половине поля, в итоге у англичан получилась атака с численным преимуществом. Стерлинг сыграл на Кейна, который без сопротивления пробил низом с линии штрафной, Узохо попросту не успел среагировать!
'37
Стерлинг простил Нигерию, не попав в створ из пределов штрафной!
'36
Идову и Мозес помешали друг другу, открываясь на прострел Айуоби на границе штрафной Англии.
'35
Дайер отметился нарушением в штрафной сборной Нигерии.
'34
Идову заблокировал выстрел Лингарда с линии штрафной.
'33
Отличный проникающий пас прошёл на Стерлинга, однако дальнейший прострел Рахима был перехвачен усилиями Узохо!
'30
Балогун перехватил опасный прострел Лингарда.
'29
Лингард выскочил на прострел Триппьера и подковырнул мяч прямо в Узохо!
'28
Нигерийцы выиграли подбор перед штрафной Англии, после чего мяч дошёл до Джоэла Оби, у которого не получился навес.
'27
Игало отлично ушёл от соперника в штрафной и нанёс удар, который был блокирован!
'25
Игало не смог зацепиться за резкую передач Оби Микела с дальнего штрафного.
'24
Идову нарвался на прессинг Лингарда, удачно выбив мяч в аут с рикошетом от манкунианца.
'22
Игало забрался в положение вне игры.
'20
Онази недалеко от своей штрафной зацепил Янга.
'19
Эшли Янг оказался на убойной позиции, но пробить ему помешал последний защитник Нигерии!
'18
Идову отлично сыграл в отборе против Триппьера, заставив Кирана выпустить мяч за лицевую.
'18
У Стерлинга не получилась быстрая стеночка с Деле Алли.
'16
Идову нарвался на жёсткий фол на фланге. Нигерийцы пока ни разу не подошли к чужой штрафной.
'15
Янг не успел за слишком сильным пасом Кейна.
'13
Стерлинг выскочил на свидание с Узохо под острым углом, не сумев попасть в створ!
'12
Стоунс не сориентировался во вратарской Узохо, прозевав перспективный отскок! Повезло Нигерии!
'11
Стерлинг ушёл от соперника в чужой штрафной и пробил в ближний угол, но мяч попал в колено Балогуна!
'9
Сборная Нигерии наладила контроль над мячом, заставив англичан большими силами отойти назад.
'7
ГОЛ! Кэхилл выиграл позицию после навеса с углового и отлично пробил головой, попав в девятку ворот Узохо! Англия впереди!
'6
Узохо с трудом отразил опаснейший удар Триппьера со штрафного!
'4
Джоэл Оби и Леон Балогун пострадали в верховом стыке. Пауза в матче.
'3
Алли подхватил мяч у левого края штрафной, сместился к лицевой и сделал слишком слабый прострел.
'2
Первый обостряющий пас Алли был перехвачен.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Англия — Нигерия. Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.