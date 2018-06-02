'39

ГОЛ! Ошиблись полузащитники сборной Нигерии на своей половине поля, в итоге у англичан получилась атака с численным преимуществом. Стерлинг сыграл на Кейна, который без сопротивления пробил низом с линии штрафной, Узохо попросту не успел среагировать!