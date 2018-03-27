Подводя краткие итоги стартового тайма, нельзя не отметить, что в его ходе достаточно вяло играли команды — и Россия его могла бы и выиграть, будь она чуть удачливее. При этом французы — это очевидно — пока что действуют где-то на 20 процентов своих возможностей, почему-то показывая крайне расслабленный футбол.