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Россия Франция
Эпизод матча Россия — Франция РИА Новости
Эпизод матча Россия — Франция

Футбол. Россия отыграла один гол в матче с Францией. LIVE

Онлайн-трансляция матча Россия — Франция

Сборная России по футболу играет с командой Франции на арене «Санкт-Петербург». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи 1  |   27 марта 18:50   |  2 тайм
Россия
0:2
Франция
1:2
Стадион «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург | Главный судья: Гедиминас Мажейка (Каунас, Литва)
Жирков 46'
Самедов 46'
Заболотный 67'
Смолов 68'
Мбаппе 40'
Погба 49'
Мбаппе 52'
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
13 (з)   Фёдор Кудряшов
14 (з)   Владимир Гранат
3 (з)   Роман Нойштедтер
18 (з)   Юрий Жирков 46' 46'
19 (п)   Александр Самедов 46' 46'
17 (п)   Александр Головин
10 (п)   Алан Дзагоев 54'
15 (п)   Алексей Миранчук 66'
21 (п)   Александр Ерохин
11 (н)   Фёдор Смолов 68'
1 (в)   Уго Льорис
2 (з)   Бенжамен Павар
22 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес
21 (з)   Лоран Косельни
5 (з)   Самуэль Юмтити
13 (п)   Н'Голо Канте 66'
6 (п)   Поль Погба 49'
15 (п)   Адриен Рабьо
10 (н)   Килиан Мбаппе 40' 52'
11 (н)   Усман Дембеле 72'
20 (н)   Антони Марсьяль 58'
Запасной состав
1 (в)   Игорь Акинфеев
30 (в)   Владимир Габулов
22 (з)   Константин Рауш 46' 46'
4 (з)   Илья Кутепов
5 (з)   Андрей Семёнов
23 (з)   Дмитрий Комбаров
28 (п)   Игорь Смольников
16 (п)   Антон Миранчук 54'
6 (п)   Антон Швец
8 (п)   Денис Глушаков
27 (п)   Денис Черышев
24 (н)   Антон Заболотный 66' 67'
16 (в)   Стив Манданда
23 (в)   Альфонс Ареола
17 (з)   Лука Динь
19 (з)   Джибриль Сидибе
3 (з)   Преснел Кимпембе
4 (з)   Рафаэль Варан
12 (п)   Корентин Толиссо 66'
8 (п)   Тома Лемар
14 (п)   Блез Матюиди
7 (н)   Антуан Гризманн 58'
9 (н)   Оливье Жиру 72'
24 (н)   Виссам Бен-Йеддер
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Офсайды
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'72

Продолжаются замены у Франции — на этот раз Дембеле поменял Оливье Жиру.

'71

Не понравился Дешаму факт пропущенного его командой гола — достаточно активно он теперь подопечных подбадривает, не желая упускать победу.

'68

Совсем расслабились французы, и хозяева поля их за это наказали — Смольников отдал гениальный пас на Смолова с фланга, и тому осталось лишь переиграть в ближнем сражении Льориса. Что Федор, к счастью, и сделал! 1:2!!!

'68

ГООООООООООООООЛ!!! Отыграла один гол Россия!!! Смолов забил!!!

'67

Всего 20 секунд у форварда «Зенита» ушло на получение желтой — проверил он тут же надежность костей Косельни, и судья решил это не игнорировать.

'67

И от Черчесова изменение — Антон Заболотный вышел вместо Алексея Миранчука.

'66

Еще одна замена у французов — Канте сменил Корентин Толиссо.

'65

Кудряшов выбрался на рандеву с Льорисом — стадион тут же оживился, однако рефери увидел здесь офсайд.

'63

Очередную опасную атаку провели соперники — Гризманн протащил мяч почти через все поле, после чего отдал на Мбаппе. К счастью, у Килиана совсем не получился удар на технику — сильно выше ворот полетел здесь снаряд.

'61

Очень много ошибок в простых ситуациях стала позволять себе после гола Мбаппе — и вот сейчас произошла одна из них.

'59

Первая замена у французов — Гризманн сменил Марсьяля.

'58

Гранат... Супермомент у сборной России сейчас был — Смолова оставили одного при подаче с углового, тот пробил тяжело для Льориса, и голкипер отбил перед собой. Спустя секунду Гранат добивал в пустые ворота, однако почему-то промахнулся...

'56

Смольников попал в офсайд — не будь здесь свистка судьи, врывался бы уже в штрафную защитник «Зенита».

'54

Замена у сборной России — Дзагоева поменял Антон Миранчук.

'52

Кажется, простил сейчас россиян судья — явно сбили Мбаппе в штрафной Лунева, тот упал, однако арбитр почему-то решил дать французу желтую за симуляцию.

'49

Гол. Второй мяч пропускает Россия — Погба бьет без шансов для Лунева.

'48

Ерохин напрочь проиграл эпизод Погба у своей штрафной, еще и сфолив на французе — теперь сам Поль будет исполнять перспективный стандарт.

'46

В перерыве, к слову, Черчесов провел двойную замену — Константин Рауш и Игорь Смольников сменили Александра Самедова и Юрия Жиркова.

'46

Возобновилась игра!

'45+1

Подводя краткие итоги стартового тайма, нельзя не отметить, что в его ходе достаточно вяло играли команды — и Россия его могла бы и выиграть, будь она чуть удачливее. При этом французы — это очевидно — пока что действуют где-то на 20 процентов своих возможностей, почему-то показывая крайне расслабленный футбол.

'45+1

На этом все с первой половиной матча — не стал ничего добавлять к оной арбитр. Перерыв!

'44

И тут же чуть второй не забили французы! Но Лунев опять на выходе был сверхнадежен!!!

'42

В ответной атаке россияне заработали опасный стандарт, разыграв его явно по домашней заготовке — было очень опасно, однако Смолов в самом завершении розыгрыша попал в офсайд.

'40

Очень легко забили французы — Мбаппе получил пас из глубины поля, обыграл пару оппонентов, а затем покатил мяч под ногу Лунева. 0:1.

'40

Гол. Пропускает Россия. Мбаппе счет открыл.

'39

Лунев в очередной раз показывает свое умение «читать» игру, грамотно действуя на выходе.

'37

Долгую атаку проводили сейчас россияне, однако завершилась она в итоге на офсайде Дзагоева.

'35

Поровну мячом владеют команды на данный момент.

'33

Марсьяль упал в штрафной сборной России в надежде на пенальти, однако судья верно не стал свистеть в этом эпизоде.

'31

Лунев надежно играет на выходе кулаками при подаче со стандарта, отводя угрозу от своих ворот.

'30

Дзагоев нарушил правила на Мбаппе в опасной близости к своим воротам — это шанс для гостей.

'28

Призывает своих футболистов Черчесов «не отдавать инициативу». Оно и верно — таких французов вполне можно обыгрывать.

'26

Лунев! Очень сильно повезло сейчас французам — в результате обидной срезки Мбаппе получил возможность пробить без сопротивления метров с десяти. К счастью, голкипер был крайне надежен и бдителен — буквально спас он сейчас россиян от гола!

'24

Неплохой шанс на опасную атаку у россиян сейчас появился, однако Смолов дважды за несколько секунд не лучшим образом сыграл, и все в итоге завершилось потерей.

'22

Нельзя не отметить, что достаточно много свободных мест на стадионе — хотя уже почти половина тайма минула.

'20

Громкое «Россия, Россия» зазвучало над стадионом — чувствуют болельщики, что могут сейчас российские футболисты воспользоваться «релаксом» в игре соперников и забить первый в матче гол.

'18

Создается впечатление, что крайне расслабленной на матч вышла Франция — словно тренируются гости пока что, не показывая почти никакого стремления к победе.

'15

А вот и первый голевой момент в матче! Защитники Франции почему-то решили оставить Смолова практически без опеки в своей штрафной, за что форвард «Краснодара» едва не наказал их после прострела партнера — спас Льорис.

'15

Ерохин выбрался на ударную позицию, поддержав атаку партнеров вторым темпом — однако удар у футболиста «Зенита» вышел максимально плохим.

'13

Дембеле не справился с офсайдной линией, загубив качественный пас партнера из глубины.

'11

Лунев хорош на выходе при навесе Мбаппе на Погба.

'9

Мог сейчас выйти прямо на ворота Мбаппе, классно подкарауливший несогласованность российских защитников, однако Гранат сыграл выше всяких похвал в личной борьбе с французом.

'7

Льорис грамотно сыграл на выходе, не дав Смолову выйти с собой на рандеву.

'6

В очень спокойном темпе стартовал матч — тихо и на трибунах, и на поле.

'4

Мбаппе только что лично показал Нойштедтеру, почему играет вместе с Неймаром в «ПСЖ», очень просто переиграв россиянина один в один. К счастью, сработала подстраховка здесь.

'3

Пускал Дзагоев Смолова в отрыв к чужим воротам, однако легко на дистанции форварда переиграл Косельни.

'2

Завладели россияне мячом на старте матча — впрочем, не похоже пока что это владение на уверенное.

'1

Стартовала игра!

18:51

Объявлена минута молчания. Весь стадион, естественно, встал.

18:46

Уже вышли футболисты обеих команд на поле. Сейчас прозвучат гимны.

18:45

В преддверии поединка болельщики вывесили на трибунах баннеры о трагедии в Кемерове.

18:45

В последнем очном матче сегодняшних соперников, который проходил в рамках подготовки команд к Евро-2016, победа осталась за французами — 4:2.

18:40

Отметим, что встреча начнется в минуты молчания в память о жертвах жуткой трагедии, случившейся 25 марта в торговом центре в Кемерове. Команды также сыграют в траурных повязках.

18:35

Сборная Франции. Стартовый состав: Льорис, Павар, Косельни, Юмтити, Лукас Эрнандес, Канте, Погба, Рабьо, Дембеле, Марсьяль, Мбаппе.

18:32

Сборная России. Стартовый состав: Лунев, Нойштедтер, Гранат, Кудряшов, Самедов, Жирков, Головин, Ерохин, Дзагоев, Ал. Миранчук, Смолов.

18:30

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящий матч.

18:25

Сама встреча стартует в 18:50 по московскому времени.

18:20

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции товарищеского матча между футбольными сборными России и Франции, который пройдет в Санкт-Петербурге.