- 897259 просмотров Число погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» составляет 64
- 619391 просмотр 37 человек погибли в результате пожара в Кемерове, поиски продолжаются
- 549316 просмотров Вашингтон высылает российских дипломатов и закрывает консульство в Сиэтле
- 444696 просмотров Путин возложил цветы у сгоревшего торгового центра в Кемерово
- 136683 просмотра СК подтвердил число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
- 127052 просмотра В Москве умер основатель «МММ» Сергей Мавроди
- 110435 просмотров В Раде объяснили что будет, если Украина вышлет российских дипломатов
Не понравился Дешаму факт пропущенного его командой гола — достаточно активно он теперь подопечных подбадривает, не желая упускать победу.
Совсем расслабились французы, и хозяева поля их за это наказали — Смольников отдал гениальный пас на Смолова с фланга, и тому осталось лишь переиграть в ближнем сражении Льориса. Что Федор, к счастью, и сделал! 1:2!!!
Очень много ошибок в простых ситуациях стала позволять себе после гола Мбаппе — и вот сейчас произошла одна из них.
Ерохин напрочь проиграл эпизод Погба у своей штрафной, еще и сфолив на французе — теперь сам Поль будет исполнять перспективный стандарт.
Подводя краткие итоги стартового тайма, нельзя не отметить, что в его ходе достаточно вяло играли команды — и Россия его могла бы и выиграть, будь она чуть удачливее. При этом французы — это очевидно — пока что действуют где-то на 20 процентов своих возможностей, почему-то показывая крайне расслабленный футбол.
Очень легко забили французы — Мбаппе получил пас из глубины поля, обыграл пару оппонентов, а затем покатил мяч под ногу Лунева. 0:1.
Лунев в очередной раз показывает свое умение «читать» игру, грамотно действуя на выходе.
Поровну мячом владеют команды на данный момент.
Марсьяль упал в штрафной сборной России в надежде на пенальти, однако судья верно не стал свистеть в этом эпизоде.
Лунев надежно играет на выходе кулаками при подаче со стандарта, отводя угрозу от своих ворот.
Дзагоев нарушил правила на Мбаппе в опасной близости к своим воротам — это шанс для гостей.
Призывает своих футболистов Черчесов «не отдавать инициативу». Оно и верно — таких французов вполне можно обыгрывать.
Неплохой шанс на опасную атаку у россиян сейчас появился, однако Смолов дважды за несколько секунд не лучшим образом сыграл, и все в итоге завершилось потерей.
Нельзя не отметить, что достаточно много свободных мест на стадионе — хотя уже почти половина тайма минула.
Громкое «Россия, Россия» зазвучало над стадионом — чувствуют болельщики, что могут сейчас российские футболисты воспользоваться «релаксом» в игре соперников и забить первый в матче гол.
Создается впечатление, что крайне расслабленной на матч вышла Франция — словно тренируются гости пока что, не показывая почти никакого стремления к победе.
Ерохин выбрался на ударную позицию, поддержав атаку партнеров вторым темпом — однако удар у футболиста «Зенита» вышел максимально плохим.
Лунев хорош на выходе при навесе Мбаппе на Погба.
Мог сейчас выйти прямо на ворота Мбаппе, классно подкарауливший несогласованность российских защитников, однако Гранат сыграл выше всяких похвал в личной борьбе с французом.
Льорис грамотно сыграл на выходе, не дав Смолову выйти с собой на рандеву.
В очень спокойном темпе стартовал матч — тихо и на трибунах, и на поле.
Мбаппе только что лично показал Нойштедтеру, почему играет вместе с Неймаром в «ПСЖ», очень просто переиграв россиянина один в один. К счастью, сработала подстраховка здесь.
Пускал Дзагоев Смолова в отрыв к чужим воротам, однако легко на дистанции форварда переиграл Косельни.
Завладели россияне мячом на старте матча — впрочем, не похоже пока что это владение на уверенное.
Объявлена минута молчания. Весь стадион, естественно, встал.
Уже вышли футболисты обеих команд на поле. Сейчас прозвучат гимны.
В преддверии поединка болельщики вывесили на трибунах баннеры о трагедии в Кемерове.
В последнем очном матче сегодняшних соперников, который проходил в рамках подготовки команд к Евро-2016, победа осталась за французами — 4:2.
Отметим, что встреча начнется в минуты молчания в память о жертвах жуткой трагедии, случившейся 25 марта в торговом центре в Кемерове. Команды также сыграют в траурных повязках.
Сборная Франции. Стартовый состав: Льорис, Павар, Косельни, Юмтити, Лукас Эрнандес, Канте, Погба, Рабьо, Дембеле, Марсьяль, Мбаппе.
Сборная России. Стартовый состав: Лунев, Нойштедтер, Гранат, Кудряшов, Самедов, Жирков, Головин, Ерохин, Дзагоев, Ал. Миранчук, Смолов.
Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящий матч.
Сама встреча стартует в 18:50 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции товарищеского матча между футбольными сборными России и Франции, который пройдет в Санкт-Петербурге.