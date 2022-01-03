Хитрый Поденсе спрятал удар под защитника и почти застал врасплох Де Хеа! Но испанец сегодня очень надежно играет.
Еще одна атака прошла у манкуниакцев: Шоу пробежался по флангу и исполнил кросс в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.
Что творит сегодня Давид Де Хеа! Невероятный сейв делает испанец после удара Нельсона Семеду! Фантастика!
Уже четвертый угловой в матче подает «Вулверхэмптон»! Было неопасно, но сам факт того, что гости раз за разом создают опасность у ворот «красных дьяволов», не может не напрягать болельщиков «МЮ».
Потрясающая контратака удалась хозяевам — Санчо принял шикарный пас от Гринвуда и мог вблизи штрафной откатить налево, чтобы сделать момент суперголевым, но чуть-чуть пожадничал и пробил в защитника.
Ван-Бассака здорово поставил корпус и не позволил форварду «Вулверхэмптона» приблизиться к мячу. От ворот пробьет «Манчестер Юнайтед».
Стартовые минуты игры проходят под контролем «Вулверхэмптона». Две попытки пробить по воротам Де Хеа оформили гости.
Гости выйдут на матч в таком составе: Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Моутинью, Рубен Невеш, Поденсе, Хименес, Тринкау.
How we line-up to take on @ManUtd! #MUNWOL— Wolves (@Wolves) January 3, 2022
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Представляем вашему вниманию стартовый состав хозяев: Де Хеа, Уан-Биссака, Джонс, Варан, Шоу, Матич, Мактомини, Санчо, Роналду, Кавани, Гринвуд.
Our first starting XI of the new year...#MUFC | #MUNWOL— Manchester United (@ManUtd) January 3, 2022