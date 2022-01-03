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Вернуться в топ-5: «Ман Юнайтед» принимает «Вулверхэмптон». LIVE

Футбол. АПЛ. «МЮ» — «Вулверхэмптон». ОНЛАЙН

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эпизод матча «Манчестер Юнайтед» - «Вулверхэмптон»

эпизод матча «Манчестер Юнайтед» - «Вулверхэмптон»

Reuters
В очередном матче Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» играет против «Вулверхэмптона». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Англия - Премьер-лига. 21-й тур
1-й тайм
03 января 20:30
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'27

Криштиану Роналду нанес первый удар по воротам в матче — было совсем неопасно.

'25

Хитрый Поденсе спрятал удар под защитника и почти застал врасплох Де Хеа! Но испанец сегодня очень надежно играет.

'23

Еще одна атака прошла у манкуниакцев: Шоу пробежался по флангу и исполнил кросс в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.

'20

Санчо бил по воротам Жозе Са — мяч угодил в кого-то из защитников гостей.

'19

Что творит сегодня Давид Де Хеа! Невероятный сейв делает испанец после удара Нельсона Семеду! Фантастика!

'16

Уже четвертый угловой в матче подает «Вулверхэмптон»! Было неопасно, но сам факт того, что гости раз за разом создают опасность у ворот «красных дьяволов», не может не напрягать болельщиков «МЮ».

'13

Рубен Невеш бьет с лета под перекладину! Де Хеа тащит!

'11

Фил Джонс надежно играет в обороне, оттесняя от мяча Поденса.

'9

Не стесняются манкунианцы играть на вратаря, пока у «Вулвз» отлично получается прессинговать.

'7

Потрясающая контратака удалась хозяевам — Санчо принял шикарный пас от Гринвуда и мог вблизи штрафной откатить налево, чтобы сделать момент суперголевым, но чуть-чуть пожадничал и пробил в защитника.

'5

Ван-Бассака здорово поставил корпус и не позволил форварду «Вулверхэмптона» приблизиться к мячу. От ворот пробьет «Манчестер Юнайтед».

'3

Стартовые минуты игры проходят под контролем «Вулверхэмптона». Две попытки пробить по воротам Де Хеа оформили гости.

20:31

Игра началась! Поехали!

20:26

Гости выйдут на матч в таком составе: Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Моутинью, Рубен Невеш, Поденсе, Хименес, Тринкау.

20:23

Представляем вашему вниманию стартовый состав хозяев: Де Хеа, Уан-Биссака, Джонс, Варан, Шоу, Матич, Мактомини, Санчо, Роналду, Кавани, Гринвуд.

20:20

Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

20:15

Добрый вечер! Приглашаем вас на онлайн-трансляцию матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»!

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