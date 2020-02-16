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Трансляция
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19:26
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Ньюкасла»: Дубравка, Кларк, Фернандес, Ласселс, Роуз, Бенталеб, Лазаро, Лонгстафф, Сен-Максимен, Альмирон, Жоэлинтон.
19:23
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Арсенала»: Лено, Мустафи, Давид Луиз, Бельерин, Джака, Себальос, Озил, Пепе, Нкетиа, Обамеянг, Сака.
19:20
Начало встречи запланировано на 19.30 мск.
19:15
Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 26-го тура Английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ньюкасл Юнайтед».