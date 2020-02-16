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Арсенал Ньюкасл Юнайтед

Битва середняков: «Арсенал» против «Ньюкасла». LIVE

АПЛ. 26-й тур. «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». ОНЛАЙН

Лондонский «Арсенал» принимает «Ньюкасл Юнайтед» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
26-й тур  |   16 февраля 19:30   |  1 тайм
Арсенал
0:0
Ньюкасл Юнайтед
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон | Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон, Ланкашир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Бернд Лено
23 (з)   Давид Луис
20 (з)   Шкодран Мустафи
2 (з)   Эктор Бельерин
77 (п)   Букайо Сака
10 (п)   Месут Озил
34 (п)   Гранит Джака
8 (п)   Даниель Себальос
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
19 (н)   Николя Пепе
30 (н)   Эдвард Нкетиа
1 (в)   Мартин Дубравка
18 (з)   Федерико Фернандес
28 (з)   Дэнни Роуз
2 (з)   Киран Кларк
6 (з)   Джамал Ласcеллс
24 (п)   Мигель Альмирон
23 (п)   Валентин Лацаро
10 (п)   Аллан Сент-Максимен
42 (п)   Набиль Бенталеб
36 (п)   Шон Лонгстафф
9 (н)    Жоэлинтон
Запасной состав
26 (в)   Дамиан Мартинес
31 (з)   Зеад Колашинац
5 (з)   Сократис Папастатопулос
28 (п)   Джозеф Уиллок
11 (п)   Лукас Торрейра
9 (н)   Александр Ляказетт
35 (н)   Габриэл Мартинелли
26 (в)   Карл Дарлоу
20 (з)   Флорьян Лежён
5 (з)   Фабиан Шёр
30 (п)   Кристиан Атсу
14 (п)   Айзак Хэйден
43 (п)   Мэттью Лонгстафф
11 (п)   Мэтт Ритчи
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
86%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
14%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
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Игра началась! Поехали!

19:26

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Ньюкасла»: Дубравка, Кларк, Фернандес, Ласселс, Роуз, Бенталеб, Лазаро, Лонгстафф, Сен-Максимен, Альмирон, Жоэлинтон.

19:23

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Арсенала»: Лено, Мустафи, Давид Луиз, Бельерин, Джака, Себальос, Озил, Пепе, Нкетиа, Обамеянг, Сака.

19:20

Начало встречи запланировано на 19.30 мск.

19:15

Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 26-го тура Английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ньюкасл Юнайтед».