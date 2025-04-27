Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Спастись от вылета: «Химки» обыгрывают «Акрон». LIVE

Футбол. РПЛ. 26-й тур. «Химки» — «Акрон». ОНЛАЙН

close
Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»
В матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» принимают на своем поле тольяттинский «Акрон». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Мир Российская Премьер-лига. 26-й тур
1-й тайм
27 апреля 16:30
Химки
Химки, Россия
29' Вера
2 : 1
Акрон
Тольятти, Россия
12' Дзюба
24' Савичев
Стадион «Арена Химки», Химки, Россия
1-й тайм

24' Савичев 29' Вера

12' Дзюба

27' Эшковал

37' Фернандес

43' Бокоев

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'42

Бокоев получил желтую карточку за фол на Забалотном. Сорвал Бокоев перспективную атаку.

''41

Кокарев легко забирает мяч в руки после навеса в штрафную «Химок».

'38

Фернандес получил желтую карточку за фол в центре поля.

'37

«Химки» нарушили правила в чужой штрафной.

'36

Заболотный лежит на газоне. Досталось ему во время верховой борьбы.

'35

Немного успокоилась игра. Надолго ли?

'32

«Акрон» атакует после пропущенных мячей, но пока без моментов.

'29

ГООООЛЛЛЛЛ!!!!!! Вера пробил по центру, а Васютин полетел в угол. «Химки» вышли вперед. 2:1.

'27

Бакаев успел еще и пенальти заработать для «Химок». Ворвался игрок подмосковной команды в штрафную «Акрона», где его сбил Эшковаль.

'24

ГОООООЛЛЛЛЛЛ!!!! «Химки» сравняли счет. Бакаев пробил вдоль ворот, мяч попал в Савичева и залетел в ворота. Автогол. 1:1.

'22

Бакаев успел к прострелу на дальнюю штангу ворот «Акрона», но не смог он внести мяч в ворота. Слишком острым был угол.

'20

Корредера остался один на линии штрафной, но решил пробить в касание, а не обрабатывать мяч. Удар пошел намного выше ворот.

'18

Заболотный метров с 16 пробил рядом со штангой. Не факт, что Васютин выручил бы свою команду.

'17

Дзюба не смог обработать передачу, а ведь мог он и один на один выйти. Немного не повезло.

'15

Зелимхан Бакаев пробил выше ворот из-за штрафной. Могли сейчас «Химки» счет сравнять.

'12

А вот и гоолллл. Навес в штрафную «Химок» привел к тому, что Дзюба кивком головы отправил мяч в ворота. Не мог Кокарев выручить свою команду.

'10

Практически в упор пробил ногой Пестряков после навеса в штрафную, но мяч после рикошета от защитника «Химок» ушел на угловой.

'8

Угловой у ворот «Акрона» не привел к опасному моменту.

'5

Савичев заехал Ориньо по ногам. Обошлось без травмы и желтой карточки.

'4

Кокарев ошибся на выходе, но футболисты «Акрона» не смогли наказать голкипера за оплошность, не сумев пробить по воротам.

'3

Зелимхан Бакаев пробил по воротам «Акрона», но легко мяч в руки забрал вратарь Васютин. .

'2

Пока без моментов, много борьбы в центре поля.

'1

Матч начался.

16:28

Команды выходят на поле.

16:20

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Ориньо, Д. Фернандес, З. Бакаев, Берковский, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Бокоев, Фернандес, Эшковаль, Пестряков, Бакаев, Лончар, Джурасович, Джаковац, Дзюба.

16:15.

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Химками» и тольяттинским «Акроном».

Картина дня
«Для меня будет особой честью». Кто приедет на парад Победы в Москву?
РБК: лидеры 19 стран подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 9 мая
На Украине заявили, что Москва и Киев далеки от переговоров. Военная операция, день 1159-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1159-й день
«Сильная переговорная позиция не получилась». Что означает освобождение Курской области?
Полковник Ходаренок: освобождение Курской области позволит ВС РФ активно наступать
В Москве локализовали пожар в банном комплексе
Посетители горящих на востоке Москвы бань выбегали в резиновых тапочках
В Берлине состоялась демонстрация против поставок оружия Украине
Тушение горящего банного комплекса на востоке Москвы осложнилось
Новости и материалы
Специалист по чтению по губам раскрыл, что Трамп сказал Макрону в Ватикане
Водитель получил ушиб живота при налете БПЛА на белгородское село
США в ближайшую неделю примут решение по участию в урегулировании конфликта на Украине
Работу Ельцин Центра стали корректировать в соответствии с госполитикой
Олимпийский чемпион усомнился в честности расследования допинг-дела Синнера
В Японии приостановили демонстрацию «летающего автомобиля»
Обыгравший Рублева теннисист назвал себя творцом
Яровая предложила отправлять детей в анапские лагеря, не привязанные к морю
Рубио назвал причину, по которой США не вводят новые санкции против России
Зеленский назвал самые горячие участки фронта
Бойца СВО не пустили в кафе Ульяновска из-за дресс-кода
В Подмосковье голый мужчина игнорировал ПДД и попал на видео
В Москве экстренно сел летевший в Нальчик самолет
Названа возможная причина пожара в банном комплексе в Москве
Приморец избил и запинал женщин на проезжей части, и это попало на видео
Пожарный поезд прибыл для тушения горящего банного комплекса в Москве
Полиция проверит уфимку, избившую собаку из-за пролитого кофе
СК устанавливает соучастников теракта против генерала Москалика
Все новости
В СК раскрыли подробности о подготовке подрыва генерала Москалика
Количество горящих бань на востоке Москвы возросло до семи
Электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве
Медаль «за мигрантов»? РПЦ наградила главу Мытищ, выдавшую жилищный сертификат приезжим
Военкор Стешин: выдавшую жилье экс-мигрантам главу Мытищ наградили медалью РПЦ
25 погибших и более тысячи пострадавших. Что известно о взрыве в иранском порту
Число пострадавших в иранском порту Шахид-Раджаи превысило 1100 человек
«Рыба гниет с головы». Фон дер Ляйен обвинили в провалах Евросоюза
Die Weltwoche: в Брюсселе обсуждают отставку токсичной главы ЕК фон дер Ляйен
Похороны папы Римского и массовая пасхальная свадьба: 15 главных фото недели
На границе Индии и Пакистана снова перестрелка. Что спровоцировало новое обострение?
В долине Кашмира снова произошла перестрелка между армиями Индии и Пакистана
Убийство генерала Москалика: агент спецслужб Украины признался в организации теракта
Задержанный по делу о подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Северокорейские бойцы в Курской области: появились их первые снимки с передовой
Военкор Гармаев обнародовал фото освобождавших Курскую область солдат из КНДР
27 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 27 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Никакого уважения!» Трампа и Зеленского обвинили в нарушении этикета на похоронах папы Франциска
Зеленский оказался в первом ряду на похоронах папы Римского в Ватикане
Готовился два года: ФСБ задержала организатора убийства генерала Москалика
ФСБ допросила агента СБУ, подозреваемого в убийстве генерала Москалика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами