Бокоев получил желтую карточку за фол на Забалотном. Сорвал Бокоев перспективную атаку.
Кокарев легко забирает мяч в руки после навеса в штрафную «Химок».
Фернандес получил желтую карточку за фол в центре поля.
«Химки» нарушили правила в чужой штрафной.
Заболотный лежит на газоне. Досталось ему во время верховой борьбы.
Немного успокоилась игра. Надолго ли?
«Акрон» атакует после пропущенных мячей, но пока без моментов.
ГООООЛЛЛЛЛ!!!!!! Вера пробил по центру, а Васютин полетел в угол. «Химки» вышли вперед. 2:1.
Бакаев успел еще и пенальти заработать для «Химок». Ворвался игрок подмосковной команды в штрафную «Акрона», где его сбил Эшковаль.
ГОООООЛЛЛЛЛЛ!!!! «Химки» сравняли счет. Бакаев пробил вдоль ворот, мяч попал в Савичева и залетел в ворота. Автогол. 1:1.
Бакаев успел к прострелу на дальнюю штангу ворот «Акрона», но не смог он внести мяч в ворота. Слишком острым был угол.
Корредера остался один на линии штрафной, но решил пробить в касание, а не обрабатывать мяч. Удар пошел намного выше ворот.
Заболотный метров с 16 пробил рядом со штангой. Не факт, что Васютин выручил бы свою команду.
Дзюба не смог обработать передачу, а ведь мог он и один на один выйти. Немного не повезло.
Зелимхан Бакаев пробил выше ворот из-за штрафной. Могли сейчас «Химки» счет сравнять.
А вот и гоолллл. Навес в штрафную «Химок» привел к тому, что Дзюба кивком головы отправил мяч в ворота. Не мог Кокарев выручить свою команду.
Практически в упор пробил ногой Пестряков после навеса в штрафную, но мяч после рикошета от защитника «Химок» ушел на угловой.
Угловой у ворот «Акрона» не привел к опасному моменту.
Савичев заехал Ориньо по ногам. Обошлось без травмы и желтой карточки.
Кокарев ошибся на выходе, но футболисты «Акрона» не смогли наказать голкипера за оплошность, не сумев пробить по воротам.
Зелимхан Бакаев пробил по воротам «Акрона», но легко мяч в руки забрал вратарь Васютин. .
Пока без моментов, много борьбы в центре поля.
Матч начался.
Команды выходят на поле.
«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Ориньо, Д. Фернандес, З. Бакаев, Берковский, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный.
«Акрон»: Васютин, Савичев, Бокоев, Фернандес, Эшковаль, Пестряков, Бакаев, Лончар, Джурасович, Джаковац, Дзюба.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Химками» и тольяттинским «Акроном».