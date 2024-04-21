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Шаг к шестому чемпионству подряд: «Зенит» сражается с «Оренбургом». LIVE

Футбол. РПЛ. 25-й тур. «Зенит» — «Оренбург». ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
Петербургский «Зенит» принимает на своем поле «Оренбург» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
1-й тайм
21 апреля 16:15
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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«Зенит» сразу по-хозяйски наладил контроль над мячом. «Оренбург» выдвигается в прессинг и всячески старается осложнить жизнь петербуржцам. Пока это дает определенные плоды: сине-бело-голубые не могут соорудить опасную атаку и даже иногда отступают на свою половину поля.

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Стартовый свисток!

16:10

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Нино, Алип, Эракович, Педро, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Кассьерра.

16:05

Стартовый состав «Оренбурга»: Сысуев, Хотулев, Гогличидзе, Мансилья, Томпсон, Башич, Флорентин, Воробьев, Перес, Вера, Сидоров.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Матч «Зенита» и «Оренбурга» начнется в 16.15 мск.

Сине-бело-голубые на одно очко опережают в турнирной таблице «Краснодар» (47 против 46) и сохраняют первое место в таблице. В случае победы они могут вернуть себе отрыв в четыре балла.

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