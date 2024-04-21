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«Зенит» сразу по-хозяйски наладил контроль над мячом. «Оренбург» выдвигается в прессинг и всячески старается осложнить жизнь петербуржцам. Пока это дает определенные плоды: сине-бело-голубые не могут соорудить опасную атаку и даже иногда отступают на свою половину поля.