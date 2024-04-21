«Зенит» сразу по-хозяйски наладил контроль над мячом. «Оренбург» выдвигается в прессинг и всячески старается осложнить жизнь петербуржцам. Пока это дает определенные плоды: сине-бело-голубые не могут соорудить опасную атаку и даже иногда отступают на свою половину поля.
Стартовый свисток!
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Нино, Алип, Эракович, Педро, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Кассьерра.
Стартовый состав «Оренбурга»: Сысуев, Хотулев, Гогличидзе, Мансилья, Томпсон, Башич, Флорентин, Воробьев, Перес, Вера, Сидоров.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Матч «Зенита» и «Оренбурга» начнется в 16.15 мск.
Сине-бело-голубые на одно очко опережают в турнирной таблице «Краснодар» (47 против 46) и сохраняют первое место в таблице. В случае победы они могут вернуть себе отрыв в четыре балла.