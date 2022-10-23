Московский «Спартак» в домашнем матче сражается с подмосковными «Химками». Столичному клубу придется играть без главного тренера Гильермо Абаскаля, который был дисквалифицирован за конфликт с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
Матч не начался
23 октября 16:30
Спартак М
Москва
0:0
Химки
Химки
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
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16:15
Добрый день, уважаемые любители футбола! Московский «Спартак» принимает подмосковные «Химки» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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