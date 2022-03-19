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Битва аутсайдеров: «Урал» бьется с «Химками». LIVE

РПЛ. 22-й тур. «Урал» — «Химки». Онлайн

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ФК «Урал»
В матче 22 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) екатеринбургский «Урал» принимает на своем поле подмосковные «Химки». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
Матч не начался
19 марта 12:00
Урал
Екатеринбург
0:0
Химки
Химки
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
11:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча РПЛ между екатеринбургским «Уралом» и подмосковными «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

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