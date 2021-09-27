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Спорт

На волне после победы в дерби: ЦСКА расправился с «Нижним Новгородом»

ЦСКА забил два безответных мяча «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ

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Марио Фернандес

Марио Фернандес

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В матче девятого тура РПЛ «Нижний Новгород» принимал на своем поле столичный ЦСКА и потерпел поражение, пропустив по мячу в каждом из таймов. Армейцы после этой виктории вышли на пятое место в турнирной таблице. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
Окончен
27 сентября 19:00
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0 : 2
ЦСКА
Москва
31' Зайнутдинов
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

29' Ткачук

37' Балай

31' Зайнутдинов

2-й тайм

85' Гоцук

63' Ахметов

Трансляция
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Матч окончен

Во вполне рабочем режиме московский ЦСКА обыграл на выезде «Нижний Новогород» Александра Кержакова, забив два безответных мяча. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'90+3

Все, финальный свисток фиксирует победу ЦСКА!

'90+2

Момент! Берковский шикарнейшей передачей нашел в штрафной Сулейманова. Тот засуетился, принимая мяч, но все равно должен был забивать. Однако не попал в створ!

'90+1

Три минуты добавлено ко второму тайму.

'89

А теперь угловой нижегородцев, но он тоже к остроте не приводит.

'87

Угловой заработал ЦСКА. Всего второй в матче. Дзагоев выполнил подачу, до удара не дошло, но подбор забрали армейцы.

'85

Кирилл Гоцук сыграл рукой в центре поля и получил желтую карточку.

'84

Да, Кирилл Набабкин заменил Чидеру Эджуке. На три центральных защитника перешел Березуцкий в концовке встречи.

'83

У Эджуке серьезный спазм. Нужна замена. Выйдет Кирилл Набабкин. Экстренно переодевается.

'81

У Чидеры Эджуке сводит ноги. Набегался очень прилично.

'79

У нижегородцев Игоря Горбунова заменил Кирилл Косарев.

'78

Алан Дзагоев меняет у ЦСКА Ильзата Ахметова.

'77

Пытаются хозяева что-то создать у ворот Акинфеева, но ничего не выходит.

'74

Подача в штрафную ЦСКА, но, во-первых, воздух сняли армейцы, а во-вторых, там еще и офсайд был.

'72

Марио Фернандес испытывает болевые ощущения. Держится за локоть. Но игру продолжает.

'70

Берковский сразу же оказался в центре внимания, но его проход закончился так же быстро, как начался.

'69

Петруса Бумаля заменил Альберт Шарипов, а вместо Ричи Эннина вышел Илья Берковский.

'68

Момент! Эджуке оказался на убойной позиции с мячом и пробил в ближний угол — потащил Нигматуллин!

'67

Пока на поле ничего не происходит, стоит отметить, что Ахметов впервые пробил пенальти в РПЛ. До того забивал в Кубке и молодежном первенстве.

'64

Константин Кучаев меняет у ЦСКА Владислава Яковлева.

'63

ГООООООООООООООООООЛ! Ильзат Ахметов — 0:2! Ахметов бьет и уверенно разводит Нигматуллина и мяч по разным углам.

'63

Пауза. ВАР проверяет пенальти.

'61

Пенальти! Закинул Фернандес после прохода мяч в штрафную, там Ахметов опустил мяч на газон, приняв грудью, убрал под себя и получил по ноге от Масоэры. Стопроцентный одиннадцатиметровый.

'60

Эджуке в центре поля перспективно разворачивал атаку ЦСКА, однако ошибся в передаче, не сумев доставить мяч Яковлеву.

'57

Момент! Яковлев неожиданно вскрыл нижегородскую оборону в сердце штрафной и успел в подкате прострелить от лицевой, не дав мячу уйти. Нигматуллин, отбивая прострел, выложил мяч прямо на ногу Эджуке, который из убойного положения махнул выше ворот!

'55

Очень дальний удар Калинского выше армейских ворот.

'52

Эннин мог создать момент, но передержал мяч. Правда, дело дошло-таки до удара Калинского — выше створа.

'50

Мягкий наброс в центр штрафной, и набежавший Чалов кивает головой в створ ворот, но точно в руки Нигматуллину.

'48

Армейцы держат мяч, но именно позиционную атаку проводить не спешат.

'46

У «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов поменял Бекима Блая.

'46

Поеееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Тягучий первый тайм, хотя взрываться старались и те, и другие. У армейцев это получалось лучше, потому что соперника они его козырей старательно и целенаправленно лишили. Нижегородцам нужно отыгрываться. Посмотрим, что Кержаков и его команда придумают во втором тайме. Пока отдыхаем.

'45+3

Первая половина игры завершена — свисток на перерыв.

'45+2

Горбунов ворвался в армейскую штрафную напоследок в первом тайме, но был опережен Дивеевым, у которого сегодня день рождения.

'45+1

К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

'45

У «Нижнего Новогорода» неизменно активно поддерживает атаки Алексей Козлов.

'43

Очень активен Эджуке. Лучший игрок первого тайма. Крайне тяжело против нигерийца хозяевам.

'41

Еще момент в штрафной «Нижнего Новогорода». В последний момент смог защитник удар Облякова заблокировать.

'39

Мужественный Марио вернулся на поле уже.

'38

Гоцук подал в штрафную, Беким Балай зачем-то попробовал в окружении соперников ударить через себя «ножницами», но по мячу не попал, зато разбил голову Марио Фернандесу. Желтая карточка албанцу.

'37

Нижегородцы подали угловой, но опять чуть не случилось контратаки.

'35

Дальний удар Калинского, но мяч попадает в защитника и не доходит до Акинфеева.

'34

Гол засчитан.

'33

ВАР проверяет гол. Не очень понятно, на что именно. Но проверяет.

'31

ГООООООООООООООООООООЛ! Бактийор Зайнутдинов — 0:1! Эджуке получил мяч на левом краю штрафной, покачал защитника и забросил во вратарскую. Зайнутдинов, бросившийся на мяч вперед, опередил всех и переправил в сетку, причем спиной!

'29

Первую в матче желтую карточкуполучил Денис Ткачук за фол против Чалова. Кержаков на бровке протестует против решения арбитра.

'28

Красиво Яковлев обыгрался с Фернандесом в стенку — тот пяткой отдал передачу в касание. Но Нигматуллин поймал прострел без труда.

'27

«Нижний Новогород» все время высоко прессингует, что доставляет гостям неприятности на их половине поля.

'25

Ошибка Зайнутдинова в передаче могла привести к остроте, но Эннин и сам сделал неточный пас.

'23

Подача Калинского едва не привела к панике в штрафной ЦСКА, но мяч был выведен из обороны. Более того, Эджуке разогнал контратаку и пасом на ход вывел один на один Чалова. У того было время посмотреть на ворота, подобрать ногу и спокойно наверняка пробить в дальний угол. Вот только форвард не попал чуток.

'22

Хорошая передача в штрафную ЦСКА, но Дивеев отвел угрозу, отправив мяч на угловой. Этот корнер никто не отменит.

'20

Темп недостаточно высокий, чтобы моменты возникали один за другим. Команда Кержакова сейчас свою позиционную атаку провела, но ничего интересного не придумала.

'18

Игровой и территориальный перевес плотно у армейцев в эти минуты. Хозяева всей командой обороняются.

'16

Чалов! Ворвался в зону между двумя центральными защитниками с мячом. Удар был очень опасным, но голкипер в падении выловил мяч внизу. А можно было покатить в сторону Эджуке, который был вообще перед пустыми воротами. Развел руками нигериец.

'14

Отличная позиционная атака ЦСКА. После классной перепасовки Ахметов нашел рвавшегося к штрафной по свободному пространству Облякова. Однако потенциально опасный удар пришелся в ногу первому же защитнику.

'11

«Нижний Новогород» довольно много контролирует мяч, однако плотность армейцев на своей половине поля и грамотные действия в переходных фазах не позволяют сопернику использовать свой козырь: стремительные контратаки.

'9

Атакуют нижегородцы. Сделали передачу в штрафную на Горбунова, тот догнал мяч у лицевой линии и простреливал. Мяч попал в ногу защитнику и улетел за пределы поля. Левников проморгал рикошет и указал на от ворот. Горбунов в недоумении и расстройстве.

'7

Немного сбросили напряжение у своих ворот хозяева, отодвинули игру в середину поля и даже на чужую половину.

'5

У нижегородцев полежал Лукас Масоэра. Но и с ним все в порядке. Масоэра сегодня вернулся после дисквалификации. У ЦСКА игру пропускает герой дерби Антон Заболотный, удалившийся в конце встречи со «Спартаком», уже после своего победного гола.

'4

В штрафной «НН» было столкновение Зайнутдинова и Ахметова. Оба остались лежать на газоне поначалу. Но вроде все в порядке в итоге.

'3

Не будет пенальти.ЦСКА забросил из-за боковой в штрафную и продолжает давить. Очередная подача в штрафную, но до удара все же не дошло.

'2

Момент! Около линии ворот хозяев пролетел мяч, но был вынесен. Армейцы требуют пенальти. Калинский руками завалил рвавшегося пробить головой Яковлева. Интересно.

'2

Армейцы начинают активно и в первой же реальной атаке зарабатывают первый угловой.

'1

Поеееехали! Матч начался.

19:00

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

18:55

А вот стартовый состав московского ЦСКА от Алексея Березуцкого:

Акинфеев — Марио Фернандес, Дивеев, Бийол, Зайнутдинов — Мухин, Ахметов, Обляков — Яковлев, Эджуке, Чалов.

18:50

Вот кого на эту встречу выставил главный тренер новичков РПЛ «Нижнего Новогорода» Александр Кержаков:

Нигматуллин — Козлов, Масоэро, Кечкеш, Гоцук, Ткачук — Калинский, Бумаль, Горбунов — Баляй, Эннин.

18:45

Матч начнется в 19.00 мск.

18:40

В матче 9-го тура Российской премьер-лиги «Нижний Новогород» принимает московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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