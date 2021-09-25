45+1' Мирзов получил пас перед штрафной и пробил на исполнение в дальний угол! Гильерме намертво забрал мяч.

45' Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.

45' Тихий с правого края прострелил в штрафную — Баринов заблокировал. ВАР проверил момент, но там не было игры рукой у Дмитрия.

42' «Локомотив» серьёзно прибавил во второй половине первого тайма. У хозяев совсем не держится мяч — весь акцент на обороне.

40' Смолов сделал мягкий заброс в штрафную, Марадишвили тянулся, но не успел к мячу.

38' Спорный момент был в штрафной «Химок». Показалось, что мяч попал в руку Данилкину. ВАР проверил момент и показал, что всё было в рамках правил.

37' Ещё момент! Смолов сделал пас в центр штрафной, Керк принял мяч и пробил — Лантратов среагировал, но на добивании никого не оказалось!

36' Шанс у «Локо»! Керк вошёл в штрафную с правого края, Марадишвили подхватил мяч и плотно пробил в дальний угол — штанга выручила хозяев!

35' Штрафной для «Химок» на правом фланге. Гильерме уверенно сыграл на выходе, сняв верховой мяч.

33' Адеми в борьбе за мяч ударил Магкеева и получил карточку.

32' Второй гол «Локомотива» не засчитан из-за офсайда! Марадишвили с центра поля дошёл до штрафной и сделал пас вперёд, Камано выскочил один на один и пробил мимо Лантратова! Но вновь Франсуа забрался во «вне игры».

30' Марадишвили разогнал атаку гостей, Бабкин сыграл на подборе возле штрафной и пробил намного выше перекладины.

29' Валерий Карпин наблюдает за игрой с трибуны. В обеих командах есть кандидаты в сборную России.

27' Глушаков сыграл в стенку с Дагерстолем, дошёл до штрафной и пробил — Магеев заблокировал, а со второй попытки Денис запустил мяч на трибуну!

25' Первая жёлтая карточка — Баринов в борьбе за мяч выставил локоть и ударил Адеми.

24' Марадишвили сделал разрезающую передачу по центру! Камано рвался к мячу и сфолил в борьбе с Данилкиным.

22' Небольшая пауза возникла — Мирзову досталось в борьбе с Керком.

20' Камано получил пас перед штрафной и пробил на исполнение в верхний угол! Лантратов в эффектном броске перевёл на угловой.

18' Смолов вошёл в штрафную, сыграл в стенку с Керком и упал в окружении трёх соперников! Но арбитр показал, что всё было чисто.

17' Мирзов ускорился по левому флангу, дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую! Бабкин перехватил и выбил мяч в сторону.

15' Мирзов с левого края влетел в штрафную, накрутил трёх соперников и несильно пробил низом! Гильерме уверенно забрал мяч.

13' Идову проиграл забег на скорость и прихватил Марадишвили, сорвав перспективную контратаку «Локомотива». Но обошлось без карточки.

11' Глушаков сделал классный заброс вперёд! Тикнизян навязал борьбу Боженову и выбил мяч на угловой.

9' Мирзов открылся в штрафной, полез в обводку на двух соперников, но в итоге потерял мяч.

7' Длинный заброс к штрафной «Локомотива»! Гильерме вовремя выскочил из ворот, опередив Адеми.

5' Глушаков со штрафного мягко навесил во вратарскую, Тихий сделал скидку головой на дальнюю штангу, но там никого не оказалось!

4' Баринов на фланге сбил набравшего скорость Кухарчука. Перспективный стандарт для «Химок».

2' «Локомотив» забил из офсайда! Керк ворвался в штрафную с правого края и сделал пас в центр, Марадишвили пробил в защитника, а Камано сложился и боковыми ножницами вколотил мяч в сетку! Гол не засчитан — Франсуа был во «вне игры».

1' Матч начался! Футболисты «Локомотива» разыграли мяч с центра поля.