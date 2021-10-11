Батыршина допустила, что на Олимпиаду-2024 поедет только одна из сестер Авериных

Серебряный призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина в беседе с «Газетой.Ru» допустила тот факт, что одна из сестер Авериных не примет участие в Олимпийских играх — 2024.

«Дина все думает из-за спины. Но вроде бы сейчас ее ничто не беспокоит. Сейчас она отдохнула и выступала так, как будто боли не чувствует. Я никому не желаю ничего плохого, но здесь такая ситуация: три года до Олимпиады, а девочкам уже по 23 года, что немало. Здесь может случиться что угодно.

Поэтому такая ситуация, что на Играх будет одна из сестер Авериных, а другой будет Лала Крамаренко, может сложиться. У нас такой вид спорта, что наперед загадывать невозможно. Но точно все будет по спортивному принципу», — считает Батыршина.

Также Батыршина высказалась о том, может ли критика со стороны России повлиять на работу судей на чемпионате мира.

«На самом деле эта тема меня больше всего тревожит. В данном случае России не удалось признать официально, что судейство было неправильным. Даже наоборот. Получается, что сейчас судьи чувствуют себя очень уверенно. Что за них горой технический комитет и президент Международной федерации гимнастики, тоже признавший правильность результатов. Я, честно говоря, впервые сталкиваюсь с такой ситуацией.

У нас была история в начале 2000-х, когда украинскую гимнастку засудили на чемпионате мира и удалось это доказать. Тогда некоторых судей отстранили на несколько лет, а кого-то даже, по-моему, лишили лицензии. А вот обратной ситуации, когда доказать не удалось, еще не было. У судей теперь развязаны руки. Но думать об этом не стоит, надо выходить и делать свою работу, не давая повода за что-то зацепиться», — сказала Батыршина.

Ранее Батыршина ответила, справедливо ли то, что сестрам Авериным практически гарантированы путевки на Игры-2024.