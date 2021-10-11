Валиева заставляет маму смотреть ее программы

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что ее мама смотрит каждые ее прокаты на турнирах, передает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Валиева 10 октября одержала победу на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.

«Заставляю маму смотреть свои прокаты. Остальные соревнования будут в «пузыре» и туда я проеду без мамы. Она меня здесь оставляла одну, чтобы я привыкла к этому. Прическу, макияж делала здесь я сама», — поделилась фигуристка.

Валиева получила за произвольную программу 174,31 балла, побив мировой рекорд россиянки Александры Трусовой, которая набрала 166,62 балла на этапе Гран-Skate Canada в 2019 году.

Также россиянка установила мировой рекорд по сумме двух программ. Валиева набрала 249,24 балла, обойдя обладательницу предыдущего рекорда Алену Косторную, которая набрала 247,59 балла в финале Гран-при сезона-2019/2020.

В ходе проката произвольной программы 15-летняя ученица Этери Тутберидзе исполнила три четверных прыжка — сольные сальхов и тулуп, а также каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов. При этом фигуристка упала с тройного акселя.