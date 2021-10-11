Экс-тренер «Мюнхена 1860» — Гисдоле в «Локо»: логику в решении клуба искать не стоит

Бывший главный тренер клуба «Мюнхен 1860» Денис Бушуев поделился мнением о новом наставнике московского «Локомотива» Маркусе Гисдоле.

«Не следил внимательно за карьерой Гисдоля, так как не считаю его тренером, который может дать мне что-то новое. Да, он работал в Бундеслиге с «Хоффенхаймом», «Гамбургом», «Кельном», однако больших побед не добился. Хороший тренер со своим видением футбола. Не знаю, поможет ли он «Локомотиву».

«Вспомните, сколько грязи выплеснули на Марко Николича, когда еще только стало известно о том, что он возглавит «железнодорожников». Потом серб показал, что он хороший наставник, и «эксперты» стали говорить по-другому.

Думаю, логику в решении «Локомотива» искать не стоит. Логики нет нигде – ни в футболе, ни в других сферах жизни. Пришло новое руководство, они хотят, чтобы клуб команду возглавил специалист из Германии», — приводит слова Бушуев «РБ-Спорт».

5 октября «Локомотив» объявил об отставке Марко Николича. Агент сербского специалиста Деян Йоксимович заявил, что тренер покинул пост не по собственному желанию, а согласно решению клуба.

Гисдоль покинул «Кельн» в апреле 2021 года. Также он возглавлял «Хоффенхайм» и «Гамбург». Немецкий специалист был помощником Ральфа Рангника в «Шальке».

Ранее журналист Deutsche Welle Паскаль Йохем рассказал, какой у нового главного тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля образ в немецких футбольных кругах.