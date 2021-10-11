Актер Баринов — о сборной России: со Словенией снова нужно чудо

Народный артист России и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о предстоящем матче восьмого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между национальными командами Словении и России.

«Есть тревога. По воротам толком не бьем, игры пока нет. Перед матчем со Словакией я сказал, что нас спасет только чудо, оно и случилось. Как у Тютчева, в Россию можно только верить. Давайте верить, может быть, все и будет.

Сборной России снова нужно чудо, потому что если мы не выйдем с первого места из группы, то нам с такой игрой ловить нечего в стыковочных матчах. Надеюсь на удачу, которая сопутствует Карпину, на ребят, которые должны перестать дрожать», — приводит слова артиста «СЭ».

Встреча Россия — Словения состоится 11 октября в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. В это же время хорваты на своем поле сыграют со словаками.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Команда Словении, в активе которой десять баллов, располагается на третьей строчке. В последнем матче словенцы нанесли поражение Мальте со счетом 4:0.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Валерий Карпин еще не исчерпал свой лимит везения.