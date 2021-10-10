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Тренер сборной Хорватии: у России сложная игра на выезде, это наш шанс

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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич, говоря о предстоящем матче отбора на ЧМ-2022 со Словакией, заявил, что Россия проведет тяжелую выездную игру со Словенией, что может помочь хорватам занять чистое первое место в группе. Слова Далича передает 24sata.

«Наша цель – набрать как можно больше очков и занять первое место с как минимум 21 очком. Завтра, возможно, самый важный матч во всем отборочном турнире. У России тяжелая выездная игра, и это наш шанс стать на шаг ближе к Катару», – заявил Далич.

Встреча Россия — Словения состоится 11 октября в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. В это же время хорваты на своем поле сыграют со словаками.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Команда Словении, в активе которой десять баллов, располагается на третьей строчке. В последнем матче словенцы нанесли поражение Мальте со счетом 4:0.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча между сборными Словении и России.

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