Лоза о матче Россия — Словения: пришло время, когда кончились футболисты на Руси

Музыкант Юрий Лоза, говоря о предстоящем матче квалификации к ЧМ-2022 между сборными России и Словении, заявил, что в нашей стране нет качественных футболистов. Слова Лозы передает «Спорт-Экспресс».

«Как можно выигрывать, если вы не бьете? Карпин не ставит такой задачи? Или будем надеяться, что Словения сама себе тоже забьет? Играть не умеет ни один из наших футболистов, кого на кого можно менять. Ну, не играет команда в футбол, что с этим поделать. Пришло такое время, когда кончились футболисты на Руси. Ни один тренер не способен сейчас из этой команды сделать что-то хорошее. Наступил кризис, так бывает», — сказал Лоза.

Матч Россия — Словения состоится в Мариборе 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ранее главный тренер сборной Словении Матьяж Кек заявил, что его команда рада тому, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не сыграет за сборную России.