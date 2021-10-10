Фигуристка Загитова высказалась о хейте в свой адрес

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram рассказала о хейте в свой адрес.

«Меня отмечают и хейтят в комментариях по сети, СМИ пишут странные статьи. Информацию иногда так перекручивают, что я даже думаю, что это наверное такая суперспособность у людей должна быть», — написала Загитова.

Также Загитова отметила, что у любой ситуации две стороны, а каждый из нас — живой человек, который может и должен защищать свои личные границы.

Напомним, накануне журналист «Спорт-Экспресс» Рустам Имамов заявил, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова потребовала удалить фотографии с ней, снятые во время матча между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом», а также пригрозила журналистам судом.

Ранее депутат Государственной думы России Светлана Журова высказалась о конфликте фигуристки Алины Загитовой с журналистами после хоккейного матча между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».