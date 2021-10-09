Журова: всех возмутило, что мы выиграли слишком много медалей на Олимпиаде в Токио

Депутат Государственной думы России Светлана Журова считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало аккредитацию у Московской антидопинговой лаборатории из-за успехов российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, передает «Спорт-Экспресс».

«Всех возмутило, что мы выиграли слишком много медалей в Токио. Но это их проблемы, что они не могут смириться с тем фактом, что чистые русские спортсмены выигрывают», — сказала Журова.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.