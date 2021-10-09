Макаров покинул расположение сборной России из-за травмы

Старший врач сборной России Владимир Хайтин заявил, что полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров покинул расположение национальной команды из-за травмы.

«В связи с выявленным у Дениса Макарова микроповреждением мышцы голени тренерским и медицинским штабами принято решение о досрочном возвращении футболиста в расположение клуба», — приводит слова Хайтина официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Хавбек не сможет помочь сборной России в матче восьмого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Словении, который пройдет в Мариборе 11 октября. Игрок также пропустил встречу против Словакии (1:0).

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Макаров принял участие в девяти матчах, в которых забил один мяч.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с травмированными игроками сборной России по футболу перед октябрьскими матчами отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.