Шкриньяр объяснил свой автогол в матче с Россией

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр высказался о своем автоголе в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды России.

«Видимо, я зря тянулся за мячом в падении, но я не видел, есть ли за мной игрок. В этом эпизоде случилось недопонимание, нам не хватило коммуникации», — приводит слова Шкриньяра Sport24.

Встреча между сборными России и Словакии, которая прошла в Казани 9 октября, завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива Валерия Карпина. Единственный мяч на 24-й минуте в свои ворота забил Милан Шкриньяр.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Словакия с девятью баллами располагается на четвертой строчке.

Ранее экс-игрок сборной Словакии рассказал о пробелах команды России.