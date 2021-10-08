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Один из самых известных тренеров получил степень почетного профессора института Сетубала

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Reuters

Главный тренер клуба итальянской Серии А «Рома» Жозе Моуринью получил степень почетного профессора Политехнического института Сетубала.

«Это помогает понять сложность нашей работы, которая может показаться легкой, но это не так», — отметил Моуринью в видеотрансляции университета во время церемонии.

Моуриньо уже получал научную ступень. в 2009 году он был удостоен звания профессора факультетом моторики человека Лиссабонского университета, который он окончил в 1987 году.

В Италии Моуриньо также возглавлял «Интер». Кроме того, специалист поработал в таких клубах, как «Челси», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Порту», с которым тренер впервые выиграл Лигу чемпионов.

Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд получил докторскую степень, став самым молодым лауреатом данной степени в истории Манчестерского университета в возрасте 23 лет.

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Футбол. Чемпионат Италии
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