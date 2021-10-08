Матч клубов НХЛ был отменен из-за отключения электричества на арене

Предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс» был отменен из-за отключения электричества на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке. Об этом информирует пресс-служба на официальном сайте «Нью-Джерси».

По информации источника, матч не будет перенесен, а болельщики, купившие билеты на матч, смогут посетить игру регулярного чемпионата НХЛ.

Накануне, 2 октября, команды уже встречались друг с другом. Тогда победу со счетом 2:1 одержали хоккеисты «Девилз».

Сезон НХЛ 2021/2022 стартует 12 октября 2021 года и станет 105-м в истории Национальной хоккейной лиги. Перед сезоном лига расширилась до 32 клубов, включив в себя новую команду «Сиэтл Кракен».

Действующим обладателем Кубка Стенли является «Тампа Бэй Лайтнинг».

Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» в предсезонном матче обыграла «Флориду Пантерз» со счетом 6:2.