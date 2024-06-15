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У «АвтоВАЗа» возникли серьезные проблемы с новой Lada Iskra

У АвтоВАЗа возникли проблемы с производством новой Lada Iskra

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Елена Стадниченко/Фонд Росконгресс

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» столкнулся с проблемами в ходе производства предсерийных прототипов Lada Iskra. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на источник в компании.

«У машин наблюдаются многочисленные проблемы с электрикой. По информации источника, они проявляются довольно комичным образом: у одних машин работает зажигание, но не работают фары и подсветка приборов, у других не работает зажигание, но работают фары и подсветка приборов», — говорится в публикации.

По данным канала, для решения проблемы компания привлекла иностранных специалистов из недружественной страны.

Также источник добавил, что темпы отработки покраски кузовов Iskra снизили до минимума (до двух кузовов в неделю).

До этого сообщалось, что в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Так, Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок. Производство модели будет запущено в 2025 году.

Ранее глава «АвтоВАЗ» рассказал, кто будет покупать новую Lada Iskra.

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