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Макрон заявил, что никто из присутствующих на конференции в Швейцарии не воюет с РФ

Макрон: участники швейцарского саммита по Украине не желают войны с Россией

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URS FLUEELER/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на конференции по Украине в Швейцарии, заявил, что участники саммита не желают войны с Россией и стремятся к установлению прочного мира. Об этом сообщает РИА Новости.

«Стоит повторить тот факт, что никто из нас не воюет против России. Мы все стремимся к миру. Мы все стремимся к прочному миру, основанному на международном праве», — сказал он.

Также французский лидер заявил, что поддерживает усилия МАГАТЭ по обеспечению мониторинга ситуации на Запорожской АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об отсутствии у него планов принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии.

Саммит по Украине в Швейцарии проходит в городе Бюргенштоке в период с 15 по 16 июня. Президент США Джо Байден, китайский и бразильский лидеры Си Цзиньпин и Луис Инасиу Лула да Силва отказались ехать на мероприятие. Позже президент Колумбии Густаво Петро также заявил, что не будет участвовать в этой конференции.

Ранее в офисе президента Украины высказались о перспективах переговоров с Россией.

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