Кузяев рассказал о столкновении со Смоловым на тренировке сборной

Футболист сборной России Далер Кузяев рассказал о столкновении с Федором Смоловым на тренировке национальной команды, передает «Чемпионат.com».

«На вчерашней тренировке столкнулись со Смоловым. Случайно друг о друга ударились. Но я прошел тесты, обследования. Никаких противопоказаний к тренировкам и играм у меня нет. Ушиб лица», — сказал Кузяев.

Стоит отметить, что у Кузяева и Смолова имеются синяки на лицах.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, кто будет защищать ворота национальной команды в матче со Словакией.