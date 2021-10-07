Капитан сборной Италии Бонуччи извинился за удаление в матче с Испанией

Капитан сборной Италии Леонардо Бонуччи принес извинения за удаление в матче 1/2 финала Лиги наций против команды Испании.

На 42-й минуте российский рефери Сергей Карасев удалил с поля футболиста за две желтые карточки. Перед этим защитник получил предупреждение за споры с арбитром.

«Я разозлен больше всех, прежде всего на себя. Мне очень жаль, и я прошу прощения. Но эта сборная Италии поднимется и станет сильнее, чем когда-либо!» – написал игрок «Ювентуса» в Instagram.

Встреча, прошедшая 6 октября в Милане, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. В составе испанской команды отличился Ферран Торрес, который оформил дубль. За итальянцев мяч забил Лоренцо Пеллегрини.

Итальянцы проиграли у себя на родине впервые с 1999 года. Последнее домашнее поражение национальная команда Италии потерпела в 1999 году в Неаполе от Дании (2:3).

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил решение российского арбитра Сергея Карасева удалить защитника Леонардо Бонуччи на 42-й минуте матча против Испании в 1/2 финала Лиги наций.