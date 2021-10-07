Сборная Италии проиграла впервые за три года

Сборная Италии проиграла Испании в полуфинале Лиги наций. Это поражение стало первым для итальянцев с десятого сентября 2018 года. Тогда «скуадрa адзуррa» уступила Португалии на групповой стадии Лиги наций.

На этом отрезке команда Роберто Манчини провела 37 матчей, одержав 29 побед и 7 раз сыграла вничью в официальных матчах.

В составе испанской команды отличился Ферран Торрес, который оформил дубль. За итальянцев мяч забил Лоренцо Пеллегрини.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с россиянином Сергеем Карасевым. На 42 минуте он удалил капитана сборной Италии Леонардо Бонуччи.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Лига наций. 1/2 финала

Италия — Испания — 1:2

Голы: 0:1 — Торрес, 17; 0:2 — Торрес, 45; 1:2 — Пеллегрини, 83.

Стоит отметить, что в другом полуфинале встретятся команды Бельгии и Франции. Игра пройдет 7 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о полуфинальном матче против Испании в Лиге наций.