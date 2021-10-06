Карпин о вызове Адамова в сборную: можно было и Козлова вызвать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в объяснил, почему вызвал в национальную команду защитника «Урала» Арсена Адамова. Слова Карпина передает «Спорт-Экспресс».

«Это перспективный защитник, с хорошими задатками. Резкий, агрессивный, в хорошем смысле агрессивный, быстрый, хороший в отборе. Это было сделано с прицелом на будущее. Можно было и Козлова, который был у нас в «Ростове», вызвать, но перспективнее Адамов», — сказал Карпин.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Адамов принял участие в десяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее Карпин рассказал о жировой прослойке игроков сборной России.